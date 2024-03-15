Uzay Yarışı Kızışıyor: Ay'da Nükleer Reaktör İnşası İçin Rusya ve Çin'den Tarihi Anlaşma!
Uzay Yarışı Kızışıyor: Ay'da Nükleer Reaktör İnşası İçin Rusya ve Çin'den Tarihi Anlaşma!
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2021'de Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay'da ortak bir araştırma istasyonu kurma planlarını duyurmuştu.
Şimdiyse Roscosmos, 2035 yılına kadar Ay yüzeyine Çin'le iş birliği yaparak nükleer reaktör inşa edeceklerini açıkladı. Bu reaktör Ay üssüne enerji sağlamak amacıyla kullanılacak.
Roscosmos Genel Müdürü Yury Borisov yaptığı açıklamada bu inşaatın insan müdahalesi olmaksızın otonom bir şekilde gerçekleşeceğini ve bu zorlu projeyi hayata geçirebilmek için gerekli teknolojinin neredeyse hazır olduğunu belirtti.
Ayrıca Roscosmos Ay'a kargo taşımak için nükleer enerjiyle çalışan roketler geliştirme planlarından bahsetti ancak bu henüz planlama aşamasında.
Ay'daki nükleer reaktör ihtiyacı, Rusya ve Çin'in yanı sıra ABD ve müttefiklerinin planladığı insanlı üslerin güneş enerjisiyle sürdürülebilmesinin zorlukları göz önüne alındığında daha da belirginleşiyor.
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