Kızıl Gezegen için Gerçekçi Planlar: NASA, Dünyanın En Hızlı Bilgisayarında Mars'a İnişini Simüle Etti!
Kızıl Gezegen için Gerçekçi Planlar: NASA, Dünyanın En Hızlı Bilgisayarında Mars'a İnişini Simüle Etti!
Kaynak: https://interestingengineering.com/in...
NASA, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak bilinen Frontier’i kullanarak mürettebatlı bir uzay aracının Mars'a nasıl iniş yapabileceğini simüle etti.👇
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NASA, 1976'dan itibaren uzay araçları ile ziyaret ettiği Mars ile ilgili yeni bir araştırmaya daha imza attı.
Ünlü uzay ajansı, dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak bilinen Frontier ile birlikte insanlı bir mürettebatın Kızıl Gezegen'e nasıl iniş yapacağını simüle etti.
2019 yılından bu yana süper bilgisayarlarla çalışmalar yürüten NASA, Frontier ile gerçekleştirdiği simülasyonlar sayesinde daha fazla bulgu elde etti.
Uzay ajansı, ilginç bir şekilde son olarak oluşturduğu simülasyonda, uzay aracının inişi için herhangi bir paraşüt sistemine yer vermedi. NASA bunun yerine, uzay araçlarında retropropülsiyon adı verilen yavaşlamak için ısı kalkanına yerleştirilmiş öne bakan roketlerin kullanımı üzerinde duruyor.
Pek çok uzman, söz konusu tekniğin daha öncesinde hiç tercih edilmemiş olmaması sebebiyle Mars'a iniş adına tehlikeli olabileceğini düşünüyor.
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Öte yandan, paraşütlü bir inişin mümkün olduğu konusunda da tartışmalar mevcut. NASA, astronotları ve tüm yaşam destek sistemlerini taşıyan 20 ila 50 ton ağırlığındaki bir uzay aracı için paraşüt kullanımının fiziksel olarak olası olmadığını savunuyor.
Tam da bu noktada net bir çözüm amacıyla bilgisayarlarda simülasyonlar oluşturan NASA'nın, son olarak Frontier ile gerçekleştirdiği ve 1.000 terabayt büyüklüğünde devasa veriler elde ettiği Mars'a iniş simülasyonu:
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