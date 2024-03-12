NASA'dan Gökbilimciler Derin Uzayda Kaynayan Okyanuslara Sahip Bir Su Gezegeni Keşfetti!
NASA'dan Gökbilimciler Derin Uzayda Kaynayan Okyanuslara Sahip Bir Su Gezegeni Keşfetti!
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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan yeni gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 70 ışık yılı uzaklıkta ve çapı Dünya'nın iki katı olan bir gezegenin atmosferinde su buharı, metan ve karbondioksit gibi kimyasal izlerin varlığını ortaya çıkardı.
Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre bu kimyasal izler gezegenin bir su dünyası olabileceğini ve hidrojen bakımından zengin bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor.
Araştırmalar gezegenin yüzeyini tamamen kaplayan okyanusun sıcaklığının 100 dereceden fazla olabileceğini gösteriyor.
Bu sıcaklıkta okyanus hala sıvı halde kalabilir ancak yaşanabilir olup olmadığı konusunda belirsizlikler mevcut.
Diğer yandan bazı araştırmacılar gezegenin atmosferinde tespit edilen kimyasallara dayanarak gezegenin yüzey sıcaklığının muhtemelen 4 bin derece civarında olduğunu ve bu koşullar altında bir sıvı okyanusun varlığının olası olmadığını öne sürüyorlar.
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Bunun yerine gezegenin yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle çevrili kayalık bir yüzeye sahip olabileceği düşünülüyor.
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