Çin'de Doktorlara Asistanlık Yapacak Yeni Bir Yapay Zeka Geliştirildi!
Çin'de Doktorlara Asistanlık Yapacak Yeni Bir Yapay Zeka Geliştirildi!
Çin'deki araştırmacılar Meta'nın Llama 2.0 yapay zeka modelini temel alarak beyin cerrahisi uygulamalarında doktorlara destek olmak üzere 'CARES Copilot 1.0' isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdiler. Detaylar içerikte. 👇
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Son zamanlarda yapay zeka teknolojileri tıp sektöründe de etkisini artırmaya başladı. Bu alanda dikkat çeken gelişmelerden biri de Çin'den geldi.
Çin Bilimler Akademisi'nde görevli araştırmacılar Meta'nın Llama 2.0 yapay zeka modelini kullanarak "CARES Copilot 1.0" adını verdikleri, beyin cerrahisi alanında doktorlara asistanlık yapacak yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi.
İlk olarak Çin'deki yedi hastanede denenecek olan bu teknoloji başarılı olması durumunda ülke çapında kullanıma sunulacak.
CARES Copilot 1.0, bir milyondan fazla tıbbi makaleyi içeren geniş bir veri tabanı üzerine kuruldu.
Bu sayede beyin cerrahlarına yöneltilen soruları cevaplayabilir. MRI, ultrason veya CT gibi çeşitli görüntüleme tekniklerini analiz edebilir.
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Llama 2.0 temelli bu yapay zekanın geliştirilmesinde yaklaşık 100 GPU kullanıldı. Bu güçlü donanımın yarısında NVIDIA A100, diğer yarısında ise Huawei Ascend 910B GPU'ları tercih edildi.
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