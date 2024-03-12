Çin'de Doktorlara Asistanlık Yapacak Yeni Bir Yapay Zeka Geliştirildi!

Çin'deki araştırmacılar Meta'nın Llama 2.0 yapay zeka modelini temel alarak beyin cerrahisi uygulamalarında doktorlara destek olmak üzere 'CARES Copilot 1.0' isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdiler. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1