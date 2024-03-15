Afrika’da Geniş Çaplı İnternet Kesintisi: Deniz Altı Kablolarında Arıza
Afrika’da Geniş Çaplı İnternet Kesintisi: Deniz Altı Kablolarında Arıza
Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu'ndan yapılan açıklamada, deniz altı kablolarında yaşanan arıza sebebiyle kıtadaki birçok ülkede geniş çaplı internet kesintileri yaşandı.
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Kesintilerin denizin altındaki hatlarda meydana gelen kopma ve arızalardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana, Burkina Faso, Namibya ve Lesotho gibi ülkelerde internetin kesildiği kaydedildi.
Daha önce de kesintiler yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, son arızaların önlem alınmaması durumunda ileride daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.
Hasar tespit edilen kablo ağları arasında Batı Afrika Kablo Sistemi (WACS) ve Avrupa'ya bağlantı sağlayan hatlar da bulunuyor.
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