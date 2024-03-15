Spotify, Arkadaşlarınızla Aynı Anda Aynı Şarkıyı Dinlemenizi Sağlayan Yeni Jam Özelliğini Masaüstüne Getirdi
Spotify, Arkadaşlarınızla Aynı Anda Aynı Şarkıyı Dinlemenizi Sağlayan Yeni Jam Özelliğini Masaüstüne Getirdi
Kaynak: https://community.spotify.com/t5/Desk...
Spotify, kullanıcıların eş zamanda aynı müzikleri dinleyebilmesine olanak sağlayan Spotify Jam özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi. 👇
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında Spotify tarafından ilk kez hayata geçirilen Spotify Jam özelliği ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Ünlü çevrim içi müzik ve podcast platformu, mobilde pek çok kullanıcının kısa sürede beğenisini kazanan özelliği masaüstü uygulamasına da getirdi.
Spotify kullanıcıları yeni Jam eklentisi sayesinde, bundan böyle arkadaşları ve ailesi ile beraber aynı parçayı veya oynatma listesini eş zamanlı olarak bilgisayarları üzerinden de dinleyebilecek.
PC platformu için yeni hayata geçirilen özellik, mobil platformlardaki çalışma prensibine benzer şekilde kullanılabilecek.
Sevdikleri ile beraber aynı anda aynı şarkıları dinlemek isteyen kişiler, platformdaki yeni Jam eklentisi üzerinden açtıkları bir kanalda ortak müzik deneyimi yaşayabilecek.
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Söz konusu Jam kanalları sadece Spotify Premium sahipleri tarafından açılabilirken, katılmak için herhangi bir üyelik şartı gerekmeyecek.
Açılan Jam'a katılmak isteyenler kullanıcıların elinde birçok giriş seçeneği bulunuyor. Yakında olan katılımcılar, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantılarından, uzakta olanlar ise QR Kod teknolojisini üzerinden kanallara katılabilecek.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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