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Spotify, Arkadaşlarınızla Aynı Anda Aynı Şarkıyı Dinlemenizi Sağlayan Yeni Jam Özelliğini Masaüstüne Getirdi

Spotify, Arkadaşlarınızla Aynı Anda Aynı Şarkıyı Dinlemenizi Sağlayan Yeni Jam Özelliğini Masaüstüne Getirdi

müzik Spotify
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:31

Spotify, kullanıcıların eş zamanda aynı müzikleri dinleyebilmesine olanak sağlayan Spotify Jam özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi. 👇

Kaynak: https://community.spotify.com/t5/Desk...
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında Spotify tarafından ilk kez hayata geçirilen Spotify Jam özelliği ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Spotify tarafından ilk kez hayata geçirilen Spotify Jam özelliği ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Detaylar için:

Ünlü çevrim içi müzik ve podcast platformu, mobilde pek çok kullanıcının kısa sürede beğenisini kazanan özelliği masaüstü uygulamasına da getirdi.

Ünlü çevrim içi müzik ve podcast platformu, mobilde pek çok kullanıcının kısa sürede beğenisini kazanan özelliği masaüstü uygulamasına da getirdi.

Spotify kullanıcıları yeni Jam eklentisi sayesinde, bundan böyle arkadaşları ve ailesi ile beraber aynı parçayı veya oynatma listesini eş zamanlı olarak bilgisayarları üzerinden de dinleyebilecek.

Spotify kullanıcıları yeni Jam eklentisi sayesinde, bundan böyle arkadaşları ve ailesi ile beraber aynı parçayı veya oynatma listesini eş zamanlı olarak bilgisayarları üzerinden de dinleyebilecek.

PC platformu için yeni hayata geçirilen özellik, mobil platformlardaki çalışma prensibine benzer şekilde kullanılabilecek.

PC platformu için yeni hayata geçirilen özellik, mobil platformlardaki çalışma prensibine benzer şekilde kullanılabilecek.

Sevdikleri ile beraber aynı anda aynı şarkıları dinlemek isteyen kişiler, platformdaki yeni Jam eklentisi üzerinden açtıkları bir kanalda ortak müzik deneyimi yaşayabilecek.

Sevdikleri ile beraber aynı anda aynı şarkıları dinlemek isteyen kişiler, platformdaki yeni Jam eklentisi üzerinden açtıkları bir kanalda ortak müzik deneyimi yaşayabilecek.
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Söz konusu Jam kanalları sadece Spotify Premium sahipleri tarafından açılabilirken, katılmak için herhangi bir üyelik şartı gerekmeyecek.

Söz konusu Jam kanalları sadece Spotify Premium sahipleri tarafından açılabilirken, katılmak için herhangi bir üyelik şartı gerekmeyecek.

Açılan Jam'a katılmak isteyenler kullanıcıların elinde birçok giriş seçeneği bulunuyor. Yakında olan katılımcılar, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantılarından, uzakta olanlar ise QR Kod teknolojisini üzerinden kanallara katılabilecek.

Açılan Jam'a katılmak isteyenler kullanıcıların elinde birçok giriş seçeneği bulunuyor. Yakında olan katılımcılar, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantılarından, uzakta olanlar ise QR Kod teknolojisini üzerinden kanallara katılabilecek.

Spotify Jam özelliğini PC platformlarında deneyimlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Mac veya PC’de Spotify uygulamasını açın.

2. Bir şarkıya veya çalma listesine sağ tıklayın.

3. Jam başlat seçeneğine tıklayın.

4. Davet et’e tıklayın.

5. QR kodu paylaşın veya bağlantıyı paylaş seçeneğiyle arkadaşlarınıza gönderin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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