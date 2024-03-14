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Amerika'da Gündemden Düşmeyen TikTok Yasağı Z Kuşağını Nasıl Etkileyecek?

Amerika'da Gündemden Düşmeyen TikTok Yasağı Z Kuşağını Nasıl Etkileyecek?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:16

TikTok, ABD'de uygulamanın yasaklanmasına yönelik ilk adımı attığı için Kongre'ye öfke duyarken, Z kuşağı platformu sonsuza dek kaybetme potansiyelinden dolayı paniğe kapıldı. Gelin bu galeyana birlikte bir göz atalım!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Çarşamba sabahı yapılan 352-65 oylamanın ardından platform, milletvekillerinin 'ekonomi, yedi milyon küçük işletme ve hizmetimizi kullanan 170 milyon Amerikalı üzerindeki etkiyi' göz ardı ettiğini savundu.

Çarşamba sabahı yapılan 352-65 oylamanın ardından platform, milletvekillerinin 'ekonomi, yedi milyon küçük işletme ve hizmetimizi kullanan 170 milyon Amerikalı üzerindeki etkiyi' göz ardı ettiğini savundu.

Uygulama yaptığı açıklamada, 'Bu süreç gizliydi ve tasarı tek bir nedenden dolayı sıkıştırıldı: bu bir yasak' dedi.

Mevzuat, yasalaşmadan önce Senato'ya gidiyor ve platform, üst meclisin 'gerçekleri dikkate alacağını' ve 'seçmenlerini dinleyeceğini' umduğunu söyledi.

Mevzuat, yasalaşmadan önce Senato'ya gidiyor ve platform, üst meclisin 'gerçekleri dikkate alacağını' ve 'seçmenlerini dinleyeceğini' umduğunu söyledi.

Kongre, uygulamanın Çin Komünist Partisi ile olan bağları nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna karar verdi; milletvekilleri uygulamanın Amerikalıların konumlarını gözetlediğini ve genç beyinleri etkilemek için algoritmasını manipüle ettiğini söyledi.

Z kuşağı influencer'ları potansiyel TikTok yasağına öfkeyle tepki gösterdi ve birçoğu gelir akışlarının kesilebileceği korkusunun yanı sıra Birinci Değişiklik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini paylaştı.

Z kuşağı influencer'ları potansiyel TikTok yasağına öfkeyle tepki gösterdi ve birçoğu gelir akışlarının kesilebileceği korkusunun yanı sıra Birinci Değişiklik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini paylaştı.

Milletvekilleri, Çin'in sahip olduğu uygulamanın oluşturduğu potansiyel ulusal güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak ve Facebook gibi büyük sosyal medya devlerine rakip olarak kullanıcılarının ifade özgürlüğünü sınırlamak arasında hala anlaşmazlık yaşıyor.

Çarşamba günü kabul edilen yasa, Donald Trump ve Elon Musk gibi isimlerin muhalefetine rağmen, her iki taraftan da tepkilere yol açtı.

Çarşamba günü kabul edilen yasa, Donald Trump ve Elon Musk gibi isimlerin muhalefetine rağmen, her iki taraftan da tepkilere yol açtı.

TikTok yaratıcıları, tasarı hakkında uygulamadan aldıkları uyarıyı paylaşarak, tasarıya karşı ikna etmek için kongre üyenizi aramanızı isteyen bir uyarının yanı sıra 'sevdiğiniz topluluğu riske attığı' konusunda onları uyarıyor.

Bir influencer, kendi yerel kongre üyesinin numarasını ararken ve önerilen tasarının 'adaletsiz' olduğundan şikayet ederken kendini filme aldı.

Bir influencer, kendi yerel kongre üyesinin numarasını ararken ve önerilen tasarının 'adaletsiz' olduğundan şikayet ederken kendini filme aldı.

Tasarı Meclis'ten geçmeden önce telefonda 'Bu yasayı geçirmemeniz gerektiğine kesinlikle inanıyorum' diyor. 'Tam zamanlı içerik üreticisi olmak için işlerini bırakan pek çok insan var ve umarım bu gerçekten gerçekleşmez...'

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Oylama, tasarının çok az tartışmayla kamuya açık bir duruşmanın ardından önerilmesinden ve Kongre'deki eylemin bir yıldan fazla bir süredir durmasından bu yana bir haftadan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Oylama, tasarının çok az tartışmayla kamuya açık bir duruşmanın ardından önerilmesinden ve Kongre'deki eylemin bir yıldan fazla bir süredir durmasından bu yana bir haftadan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.

TikTok oylamanın ardından yaptığı açıklamada süreci hedef alarak, yasanın 'sıkıştırılabilmesi' için 'gizlice' yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz ay, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçim kampanyası TikTok'a katılarak Tiktok yetkilileri arasında bu yıl yasama ihtimalinin düşük olduğuna dair umutları arttırdı. Neler olacak ilerleyen aylarda göreceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmekten çekinmeyin! 👇👇👇

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