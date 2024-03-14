Amerika'da Gündemden Düşmeyen TikTok Yasağı Z Kuşağını Nasıl Etkileyecek?
Amerika'da Gündemden Düşmeyen TikTok Yasağı Z Kuşağını Nasıl Etkileyecek?
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
TikTok, ABD'de uygulamanın yasaklanmasına yönelik ilk adımı attığı için Kongre'ye öfke duyarken, Z kuşağı platformu sonsuza dek kaybetme potansiyelinden dolayı paniğe kapıldı. Gelin bu galeyana birlikte bir göz atalım!
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Çarşamba sabahı yapılan 352-65 oylamanın ardından platform, milletvekillerinin 'ekonomi, yedi milyon küçük işletme ve hizmetimizi kullanan 170 milyon Amerikalı üzerindeki etkiyi' göz ardı ettiğini savundu.
Mevzuat, yasalaşmadan önce Senato'ya gidiyor ve platform, üst meclisin 'gerçekleri dikkate alacağını' ve 'seçmenlerini dinleyeceğini' umduğunu söyledi.
Z kuşağı influencer'ları potansiyel TikTok yasağına öfkeyle tepki gösterdi ve birçoğu gelir akışlarının kesilebileceği korkusunun yanı sıra Birinci Değişiklik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini paylaştı.
Çarşamba günü kabul edilen yasa, Donald Trump ve Elon Musk gibi isimlerin muhalefetine rağmen, her iki taraftan da tepkilere yol açtı.
Bir influencer, kendi yerel kongre üyesinin numarasını ararken ve önerilen tasarının 'adaletsiz' olduğundan şikayet ederken kendini filme aldı.
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Oylama, tasarının çok az tartışmayla kamuya açık bir duruşmanın ardından önerilmesinden ve Kongre'deki eylemin bir yıldan fazla bir süredir durmasından bu yana bir haftadan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.
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