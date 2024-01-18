Z Kuşağının Ruh Sağlığını Sosyal Medyanın Nasıl Olumsuz Etkilediğini Gösteren Bilimsel Çalışmalar Yayınlandı

Çalışmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki büyük bir üniversiteden 197 üniversite öğrencisi katılmıştır. Tüm katılımcılar sosyal medyanın aktif kullanıcılarıydı ve 18 yaşın üzerindeydiler. Bu demografik grup, sosyal medyayla olan yüksek etkileşimleri nedeniyle seçilmiştir ve bu da onları çevrimiçi etkileşimlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için ideal denekler haline getirmektedir.