Ünlülerin Yapay Zeka ile Üretilmiş Sahte Çıplak Fotoğraflarının eBay'de Satıldığı Ortaya Çıktı

Her geçen gün daha fazla insan yapay zeka hakkında bilgi ediniyor ve artık günlük hayatımızda sık sık yapay zekanın izlerine rastlıyoruz. Hayat kolaylaştıran birçok iyi yönü olsa da bildiğiniz gibi zıtlıklar birbirini var ediyor. Kötü ve olumsuz yönde kullanılan yapay zeka ürünleri çok yaygınlaştı ve ünlülerin sahte pornografik video ve fotoğrafları internette dolanıp duruyor. Şimdi de bazı ünlülerin sahte müstehcen görüntülerinin eBay üzerinden satılması dehşete düşürdü. Detaylar👇