Ünlülerin Yapay Zeka ile Üretilmiş Sahte Çıplak Fotoğraflarının eBay'de Satıldığı Ortaya Çıktı
Ünlülerin Yapay Zeka ile Üretilmiş Sahte Çıplak Fotoğraflarının eBay'de Satıldığı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/rashishr...
Her geçen gün daha fazla insan yapay zeka hakkında bilgi ediniyor ve artık günlük hayatımızda sık sık yapay zekanın izlerine rastlıyoruz. Hayat kolaylaştıran birçok iyi yönü olsa da bildiğiniz gibi zıtlıklar birbirini var ediyor. Kötü ve olumsuz yönde kullanılan yapay zeka ürünleri çok yaygınlaştı ve ünlülerin sahte pornografik video ve fotoğrafları internette dolanıp duruyor. Şimdi de bazı ünlülerin sahte müstehcen görüntülerinin eBay üzerinden satılması dehşete düşürdü. Detaylar👇
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Deepfake isimli yapay zeka teknolojisi ile istediğiniz kişinin yüzünü başka bir gövdeye yerleştirebilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınız var ve ağzından asla küfür duymamışsınızdır. Bu kişinin ağzını şekilden şekle sokarak daha önce ağzından duymadığınız bir kelimeyi ya da cümleyi söyletebilirsiniz.
Mesela Bill Gates'in Deepfake ile yapılmış bir videosu ve kendisine ait bir videosu yan yana izlendiğinde arada çok ufak farklar olsa da hangisinin yapay zeka ile yapıldığını ayırt etmek zordur.
İşte tam olarak neyin gerçek neyin yanıltma olduğunu anlayamadığımız bu yapay zeka evreninde maalesef bazı ünlü isimler ve politikacıların türlü türlü sahte videolarını ve fotoğraflarını görmek mümkündür.
Forbes'in haberine göre de, Amerika'daki en büyük alışveriş sitelerinden biri olan eBay'de "en iyi satıcılar" adı altında binlerce yapay zeka ile üretilmiş ve fotoğraflanmış pornografik içerik satıldığı tespit edildi.
Margot Robbie, Selena Gomez, Taylor Swift ve Jenna Ortega gibi en az 40 ünlü ismin bulunduğu bu içeriklerin geniş bir müşteri kitlesi olduğu söyleniyor. Ayrıca eBay'de "ünlü" kelimesiyle yapılan bir arama, birçoğu cinsel içerikli ve pornografik olan 2,3 milyondan fazla ilanla sonuçlanıyor.
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Bütün bunlar yetmezmiş gibi eBay, tanınmış kişilerin imzalarıyla damgalanmış ve 10.95 dolar gibi daha yüksek bir fiyata satılan düzinelerce "yapay zeka ile geliştirilmiş" görüntülere de ev sahipliği yapıyor.
Forbes'in eBay'i bilgilendirmesinin ardından, e-ticaret devi yüzlerce fotoğrafı kaldırdı ve satıcıların hesaplarını askıya aldı.
Ancak, platform hala ünlü figürlerin yapay zeka ile üretilmiş cinsel içerikli görüntülerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle "en iyi satıcılar" arasında yer alan bazı hesaplar, bu tür içerikleri satarken eBay'in avantajlarından yararlanıyorlar.
eBay'in politikalarına göre yasak olan bu içeriklere rağmen, platformun bu tür içeriklerle dolup taşması, cinsel istismarı teşvik ettiği ve mağdurların rızasız şekilde sömürüldüğü eleştirilerine neden oluyor.
Şirketin "deepfake" politikalarını güncellediğini açıklamasına rağmen, bu içerikler hala site üzerinde bulunmaya devam ediyor. Bu nedenle platformların yapay zeka ile üretilmiş pornografik içeriklerle mücadele etmekte zorlandığı görülüyor.
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