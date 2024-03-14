Caviar, Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro'yu Satışa Çıktı: Yeni iPhone'un Fiyatı 307 Bin TL

Lüks tasarım firması Caviar, bu kez de Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro tasarımı oluşturdu. Titanyum malzemenin kullanıldığı tasarımdan yalnızca 99 adet üretildi. Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro’nun fiyatı 9 bin 560 dolar. (Ortalama 307 bin TL)