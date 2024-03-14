Caviar, Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro'yu Satışa Çıktı: Yeni iPhone'un Fiyatı 307 Bin TL
Caviar, Apple Vision Pro Temalı iPhone 15 Pro'yu Satışa Çıktı: Yeni iPhone'un Fiyatı 307 Bin TL
Kaynak: https://www.webtekno.com/apple-vision...
Lüks tasarım firması Caviar, bu kez de Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro tasarımı oluşturdu. Titanyum malzemenin kullanıldığı tasarımdan yalnızca 99 adet üretildi. Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro’nun fiyatı 9 bin 560 dolar. (Ortalama 307 bin TL)
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iPhone’lara yaptığı özel kaplama tasarımlarla bilinen Caviar, Vision Pro'yu da es geçmedi. Caviar, iPhone 15 Pro için Apple Vision Pro tasarımından esinlendiği özel bir tasarım oluşturdu.
Sınırlı sayıda üretilecek bu özel kaplama, lüks kaplama iPhone isteyen tüketicilerin aklını çelmeyi başaracak gibi görünüyor.
Caviar, iPhone tasarımlarında genel olarak altın malzeme kullanır. Ancak Apple Vision Pro'dan esinlenilerek oluşturulan tasarımda, titanyum tercih edildi. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü iPhone 15 Pro'nun kendisi de zaten titanyum malzemeden üretilmişti.
Caviar'ın internet sitesindeki bilgiye göre bu özel tasarımdan sadece 99 adet üretilecek. Böyle bir iPhone 15 Pro'ya sahip olmak isteyenler, 128 GB'lik versiyonu için 8.060 dolar ödeme yapacak. Serinin en pahalı ürünü ise 9.560 dolar karşılığında satın alınabilen 1 TB depolama kapasiteli iPhone 15 Pro Max olacak.
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