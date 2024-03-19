Para Ödülüyle Ağızları Açık Bıraktırdı: Prime Video ve MrBeast'ten Rekor Ödüllü Yarışma Şovu Geliyor!
Para Ödülüyle Ağızları Açık Bıraktırdı: Prime Video ve MrBeast'ten Rekor Ödüllü Yarışma Şovu Geliyor!
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Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, YouTube platformunda 245 milyon abonesiyle dünyanın en çok takip edilen içerik üreticisi konumunda.
Çeşitli etkinlikler ve para dağıtma gibi içeriklerle tanınan MrBeast, şimdi de Prime Video ile bir iş birliğine imza atarak yeni bir alanda kendini göstermeye hazırlanıyor.
Anlaşmaya göre "Beast Games" adında yeni bir reality ve yarışma programının yapılacağı duyuruldu.
Beast Games, televizyon tarihinde tek seferde verilecek en büyük ödül olan 5 milyon dolarlık nakit para ödülüyle dikkat çekiyor.
Prime Video tarafından yapılan açıklamalara göre bu yarışma 1000 katılımcının büyük ödül için yarıştığı, hızlı tempolu ve yüksek prodüksiyonlu bir formatta olacak. MrBeast, Beast Games’de sunucu ve baş yapımcı rollerini üstlenecek.
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Programın birden fazla bölümden oluşacak dizi formatında olacağı belirtiliyor.
Programın sadece Prime Video üzerinden izlenebileceği ancak çıkış tarihinin henüz netleşmediği bilgisi paylaşıldı.
MrBeast, yarışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada amacının mümkün olan en iyi programı yapmak olduğunu belirtti. Ayrıca YouTuber'ların ve diğer içerik üreticilerinin farklı platformlarda da başarılı olabileceklerini kanıtlamak istediğini ve Amazon'un bu konuda kendisine gerekli desteği sağladığını ifade etti.
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