Apple'dan Tüm iPhone Cihazları için Kritik Güvenlik Güncellemesi: iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 Yayımlandı
Apple'dan Tüm iPhone Cihazları için Kritik Güvenlik Güncellemesi: iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 Yayımlandı
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Apple, Avrupa Birliği kullanıcıları için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 sürümünün ardından yeni bir güncelleme daha yayımladı.
ABD merkezli teknoloji devi, bazı önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik yeniliklerini bünyesinde barındıran yeni iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 sürümlerini kullanıcıların beğenisine sundu.
Dev şirket bunun yanı sıra, eski iPhone modelleri için aynı yenilikleri içeren iOS 16.7.7 ve iPadOS 16.7.7 güncellemelerini de kısa süre önce yayımladı.
Apple, açıklama notlarında 21E236 yapı numarasına sahip bu sürümlerin önemli hata düzeltmeleri ve yeni güvenlik güncellemeleri içerdiğini belirterek tüm kullanıcılar tarafından indirilmesi gerektiğini söylüyor.
Öte yandan, söz konusu güncellemeler ile birlikte hangi hataların düzeltildiği veya hangi güvenlik açıklarının kapatıldığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirtmekte fayda var.
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Yeni OS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 sürümlerini, uyumlu iPhone cihazlarında; "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımları üzerinden kablosuz olarak indirilebilirsiniz.
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