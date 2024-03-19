Apple, iOS 18 ile Birlikte Gerçekleştireceği Dev Yapay Zeka Atılımı için DarwinAI Şirketini Satın Aldı!
Apple, iOS 18 ile Birlikte Gerçekleştireceği Dev Yapay Zeka Atılımı için DarwinAI Şirketini Satın Aldı!
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
Apple'ın, yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkacak iOS 18'in geliştirme ekibini genişletmek amacıyla Kanada merkezli yapay zeka şirketi DarwinAI'ı bu yılın başlarında satın aldığı ortaya çıktı. 👇
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Apple, bu yılın haziran ayında tanıtılması planlanan iOS 18 işletim sistemi ile hayata geçireceği yapay zeka özellikleri için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak, ABD merkezli teknoloji devinin bu alanda faaliyet gösterecek yeni bir ekip kurmak amacıyla Kanada merkezli yapay zeka şirketi DarwinAI'ı satın aldığı ortaya çıktı.
Bloomberg'in haberine göre, söz konusu satın alma, Apple'ın yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme hedefi doğrultusunda gerçekleşti.
Ayrıca, satın alım işleminin ardından pek çok DarwinAI çalışanının Apple tarafından kurulan yeni ekibe katıldığı, şirketin kurucuları arasında yer alan deneyimli yapay zeka araştırmacısı Alexander Wong'un da bu ekibe yöneticilik yaptığı belirtiliyor.
Pek çok uzman, yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme konusunda uzmanlaşmış bir girişim olarak bilinen DarwinAI'ın, Apple bünyesinde iOS 18 ile birlikte gelecek küçük çaplı yapay zeka modellerini geliştireceğini söylüyor.
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Bununla beraber Apple ve DarwinAI arasındaki yeni ortaklığın, iOS 18 için yeni yapay zeka özelliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra diğer uygulamalar adına yürütülen yapay zeka entegrasyonlarına da katkı sağlayacağı öne sürülüyor.
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