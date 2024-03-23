WhatApp'a Yapay Zeka Özelliği Geliyor: Fotoğraflarınızı Üç Farklı Şekilde Düzenleyebileceksiniz!
WhatApp'a Yapay Zeka Özelliği Geliyor: Fotoğraflarınızı Üç Farklı Şekilde Düzenleyebileceksiniz!
Meta'nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor.
WABetaInfo'nun Android için WhatsApp'ın 2.24.713 beta sürümünde yaptığı keşifle ortaya çıkan bu özellik kullanıcıların fotoğraflarını daha etkili bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyacak.
Yapay zeka destekli bu yeni araç fotoğraflarda üç önemli değişiklik yapılmasını sağlayacak.
İlk olarak kullanıcılar istedikleri arka planı fotoğraflarına ekleyebilecekler. İkinci olarak fotoğrafın tarzını değiştirme seçeneği sunulacak. Son olarak da fotoğrafları genişletme özelliği ile boyut konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm getirilecek.
Özellikler WhatsApp'ta fotoğraf gönderimi sırasında erişilebilen düzenleme ekranı üzerinden kullanılabilecek.
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Şu anda test aşamasında olan bu yapay zeka destekli düzenleme özelliklerinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.
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