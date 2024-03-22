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Rekabet Kurumu, Zorunlu Kurye Hizmeti Nedeniyle Yemeksepeti'ne Soruşturma Başlattı!

Rekabet Kurumu, Zorunlu Kurye Hizmeti Nedeniyle Yemeksepeti'ne Soruşturma Başlattı!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 19:04

Rekabet kurumu, ünlü yemek siparişi platformlarından Yemeksepeti'ne kendi kurye hizmetini zorunlu tutma ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırma suçları nedeniyle soruşturma başlattı.👇

Kaynak: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/...
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Bugün Rekabet Kurumu'nun web sitesinden yayımlanan yeni bir duyuruya göre, online sipariş platformu Yemepsepeti'ne soruşturma başlatıldı.

Bugün Rekabet Kurumu'nun web sitesinden yayımlanan yeni bir duyuruya göre, online sipariş platformu Yemepsepeti'ne soruşturma başlatıldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, ünlü teslimat devinin kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği belirtiliyor.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, ünlü teslimat devinin kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği belirtiliyor.

Rekabet Kurumu'nun soruşturma sürecinde elde edeceği bilgi ve belgeler doğrultusunda, firmanın faaliyetlerinin rekabet açısından uygunluğu değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak.

Rekabet Kurumu'nun soruşturma sürecinde elde edeceği bilgi ve belgeler doğrultusunda, firmanın faaliyetlerinin rekabet açısından uygunluğu değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak.

Kurulun internet sitesinde Yemeksepeti hakkında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurulun internet sitesinde Yemeksepeti hakkında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.  

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir.'

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