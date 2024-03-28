Beklediğimize Değdi Mi? Dragon's Dogma 2 İnceleme Dosyası!

Dragon's Dogma 2, bizleri fantastik bir maceranın ortasına atıyor. Ejderhaların, insanların, goblinlerin ve daha birçok canlı türünün yaşadığı bir dünyadayız. Görünüşünü kendimizin belirlediği ana karakterimiz ile bu maceraya giriş yapıyoruz. Hikâyenin başlangıcında bir maden ocağındayız ve burada çalıştırılan bir işçiyiz. Olaylar bir anda patlak veriyor ve ana karakterimiz ruhani bir varlığın yardımıyla bu madenden kaçıyor. Asıl macera da tam olarak burada başlıyor. Bu süreçte de ana karakterimizin 'Arisen' sıfatına sahip seçilmiş bir kişi olduğunu öğreniyoruz. Bu kadar önemli bir kişinin, neden bir maden ocağında zorla çalıştırıldığı ise bir muamma. Bizim ilk amacımız da bu muammayı çözmek ve buraya nasıl geldiğimizi öğrenmek.