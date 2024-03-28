Beklediğimize Değdi Mi? Dragon's Dogma 2 İnceleme Dosyası!
Beklediğimize Değdi Mi? Dragon's Dogma 2 İnceleme Dosyası!
Uzun yıllardır beklediğimiz Dragon's Dogma 2, sonunda çıktı. Biz de sizler için detaylı bir inceleme dosyası oluşturduk.
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1. Dragon's Dogma 2 ne anlatıyor?
2. Hikaye başarılı mı?
3. Oyunun en sağlam yönü.
4. Uzak mesafe severlerin en iyi seçeneği.
5. Her sınıfın kendine ait bir seviye sistemi var.
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6. Farklı bir deneyim.
7. İlerledikçe yeni sınıfları açabiliyorsunuz.
8. Uçsuz bucaksız bir dünya.
9. Keşif hissini dibine kadar yaşamak.
10. Nereden gideceğiz?
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11. Yan görevler.
12. Doğal ortamda uyumak gibisi yok.
13. Her gecenin bir sabahı vardır.
14. Açık dünya iyi güzel de nereye kadar?
15. Açık dünya kısmının iyi ve kötü yanları.
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16. "Kayıt dosyanıza dikkat edin!"
17. Bu macerada yalnız değilsiniz!
18. Baştan savma pawn seçimi, başınızı ağrıtabilir.
19. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm.
20. Emir komuta zinciri.
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21. Bu optimizasyonun hali ne?
22. Göz alıcı grafikler.
23. Son sözler.
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