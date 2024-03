Beklediğimize Değdi Mi? Dragon's Dogma 2 İnceleme Dosyası!

Sınıfları oynayarak geliştiriyorsunuz. Her sınıfın kendine özel bir seviye sistemi var. Bu seviyeleri artırdığınızda da daha fazla yetenek açabiliyorsunuz. Yetenekleri de savaşlar esnasında kazandığınız 'DEP' puanları ile açabiliyorsunuz. Sınıf yeteneklerinin haricinde temel yetenekleri de bu puanlarla açıyorsunuz. Yetenek konusunda da oyunun geniş bir havuzu var. Her sınıfın kendine has yetenekleri mevcut. Bunun yanında ana pawn'ınızın da sınıfını değiştirebiliyorsunuz ve aynı şekilde yeteneklerini açıp atayabiliyorsunuz.