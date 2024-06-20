Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Eğlenceli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Eğlenceli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Bayrama yetişmese de bayram sonrası şekerimiz Epic Games Store'dan! Steam'de 9,99 dolar, yani yaklaşık 326 TL değerinde olan eğlenceli ve tatlı bulmaca oyunu Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.
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Epic Games Store'un gizemli bedavaları geride kalmış olsa da ücretsiz oyunlar hala tam gaz devam ediyor.
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Bu haftanın bedava oyunu ise tatlı mı tatlı bir bulmaca oyunu olan Freshly Frosted.
Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.
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