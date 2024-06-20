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Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Eğlenceli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Eğlenceli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 14:11

Bayrama yetişmese de bayram sonrası şekerimiz Epic Games Store'dan! Steam'de 9,99 dolar, yani yaklaşık 326 TL değerinde olan eğlenceli ve tatlı bulmaca oyunu Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.

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Epic Games Store'un gizemli bedavaları geride kalmış olsa da ücretsiz oyunlar hala tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un gizemli bedavaları geride kalmış olsa da ücretsiz oyunlar hala tam gaz devam ediyor.

Her perşembe günü kullanıcılarına yepyeni bedava oyunlar sunan Epic Games Store sayesinde kütüphanelerimizi tıka basa oyunlarla doldurmaya da devam ediyoruz.

Bu haftanın bedava oyunu ise tatlı mı tatlı bir bulmaca oyunu olan Freshly Frosted.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.

Saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz 27 Haziran saat 18:00'e kadar ücretsiz olarak kalacak. Kısacası oyunu bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak tarihi kaçırırsanız oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.

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