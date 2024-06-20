Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Eğlenceli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz 27 Haziran saat 18:00'e kadar ücretsiz olarak kalacak. Kısacası oyunu bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak tarihi kaçırırsanız oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.