EA, EA Sports FC 24'ün Teknolojisini Kullanarak Euro 2024'ün Kazananını Tahmin Etti
EA, EA Sports FC 24'ün Teknolojisini Kullanarak Euro 2024'ün Kazananını Tahmin Etti
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Euro 2024 heyecanı tam gaz başlamışken EA'nin de bundan geri kalması elbette düşünülemezdi.
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EA, EA Sports FC 24'ün ardında yatan teknolojiyi kullanarak Euro 2024'ü hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti.
Bu zamana kadarki tahminlerinde hiç yanılmayan EA, Euro 2024'ün kazananı olarak İngiltere'yi gösterdi.
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