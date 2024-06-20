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EA, EA Sports FC 24'ün Teknolojisini Kullanarak Euro 2024'ün Kazananını Tahmin Etti

EA, EA Sports FC 24'ün Teknolojisini Kullanarak Euro 2024'ün Kazananını Tahmin Etti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 17:14

Euro 2024 heyecanı başlamışken elbette tahminler de havada uçuşuyor. Tahminleri artık geleneksel hale gelmiş EA de fenomen futbol oyunları EA Sports FC 24'ün ardında yatan teknolojiyi kullanarak kupanın kazananını tahmin etti.

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Euro 2024 heyecanı tam gaz başlamışken EA'nin de bundan geri kalması elbette düşünülemezdi.

Euro 2024 heyecanı tam gaz başlamışken EA'nin de bundan geri kalması elbette düşünülemezdi.

Turnuvanın haklarını da elinde bulunduran EA, Euro 2024 içeriklerini de oyuna dahil etmenin yanında artık geleneksel hale getirdiği turnuvanın kazananının kim olacağı tahminini de oyuncularla paylaştı.

EA, EA Sports FC 24'ün ardında yatan teknolojiyi kullanarak Euro 2024'ü hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti.

EA, EA Sports FC 24'ün ardında yatan teknolojiyi kullanarak Euro 2024'ü hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti.

Oyunun resmi sitesinde yapılan paylaşımda bu tahminin nasıl yapıldığı da 'Gelişmiş Frostbite oyun moturumuzdan güç alarak, Temmuz’da kupayı kimin kaldıracağını belirlemek adına yüzlerce turnuvayı simüle etmek için HyperMotionV teknolojisiyle resmi Turnuva modunu kullandık' ifadeleriyle anlatıldı.

Bu zamana kadarki tahminlerinde hiç yanılmayan EA, Euro 2024'ün kazananı olarak İngiltere'yi gösterdi.

Bu zamana kadarki tahminlerinde hiç yanılmayan EA, Euro 2024'ün kazananı olarak İngiltere'yi gösterdi.

Turnuva finalinin Almanya ve İngiltere arasıda oynanacağını söyleyen EA, kupaya uzanacak tarafın Harry Kane'in golüyle son dakikalarda 2-1'lik skorla öne geçecek İngiltere olacağını belirtiyor. EA'nin bu zamana kadarki şampiyon tahminlerinde hiç yanılmadığını da hatırlatmakta fayda var.

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