EA, EA Sports FC 24'ün Teknolojisini Kullanarak Euro 2024'ün Kazananını Tahmin Etti

Oyunun resmi sitesinde yapılan paylaşımda bu tahminin nasıl yapıldığı da 'Gelişmiş Frostbite oyun moturumuzdan güç alarak, Temmuz’da kupayı kimin kaldıracağını belirlemek adına yüzlerce turnuvayı simüle etmek için HyperMotionV teknolojisiyle resmi Turnuva modunu kullandık' ifadeleriyle anlatıldı.