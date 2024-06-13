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Toplamda 12 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun PlayStation Plus ile Ücretsiz Oluyor!

Toplamda 12 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun PlayStation Plus ile Ücretsiz Oluyor!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 12:37

PlayStation Plus haziran ayını dolu dolu geçiriyor. Toplam değerleri 12 bin TL'yi aşan 10 yeni oyun ayın kalanında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak.

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PlayStation Plus abonelerine farklı avantajlar sunsa da gözümüz elbette kütüphaneye dahil olan oyunlarda!

PlayStation Plus abonelerine farklı avantajlar sunsa da gözümüz elbette kütüphaneye dahil olan oyunlarda!

Farklı abonelik katmanlarında abonelerine oyun kütüphanelerine erişim imkanı sağlayan PlayStation Plus, PlayStation kullanıcıları için oyun oynamanın en avantajlı yollarından.

PlayStation Plus haziran ayının kalanında toplam değerleri 12 bin TL'yi aşan 10 yeni oyunu daha kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor.

PlayStation Plus haziran ayının kalanında toplam değerleri 12 bin TL'yi aşan 10 yeni oyunu daha kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor.

PlayStation Plus Extra ve Deluxe abonelik katmanlarındaki oyuncular bu ay sevilen oyunlara kavuşacaklar. Listede kalitesiyle dikkat çeken pek çok yapım bulunuyor. Oyunların tamamı 18 Haziran'dan itibaren kütüphaneye eklenecekler.

Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak oyunların tamamı şöyle:

Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak oyunların tamamı şöyle:

  • Monster Hunter Rise | PS4, PS5

  • Football Manager 2024 | PS5

  • Crusader Kings III | PS5

  • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5

  • After Us | PS5

  • Anno 1800 | PS5

  • Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

  • Far Cry 4 | PS4

  • LEGO The Hobbit | PS4

  • LEGO The Incredibles | PS4

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