Toplamda 12 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun PlayStation Plus ile Ücretsiz Oluyor!
Toplamda 12 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun PlayStation Plus ile Ücretsiz Oluyor!
PlayStation Plus haziran ayını dolu dolu geçiriyor. Toplam değerleri 12 bin TL'yi aşan 10 yeni oyun ayın kalanında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak.
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PlayStation Plus abonelerine farklı avantajlar sunsa da gözümüz elbette kütüphaneye dahil olan oyunlarda!
PlayStation Plus haziran ayının kalanında toplam değerleri 12 bin TL'yi aşan 10 yeni oyunu daha kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor.
Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak oyunların tamamı şöyle:
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