"Call of Duty: Black Ops 6 300 GB Olacak" Tartışmalarına Activision Son Noktayı Koydu
"Call of Duty: Black Ops 6 300 GB Olacak" Tartışmalarına Activision Son Noktayı Koydu
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Oyun dünyasının gözü şimdilerde çıkışına gün saydığımız Call of Duty: Black Ops 6'da.
Call of Duty: Black Ops 6 hakkında ortaya atılan oyunun dosya boyutunun 300 GB olacağı iddiası oyuncuların gözünü korkutmaya yetmişti.
Activision Black Ops 6'nın dosya boyutunun 300 GB'ı aşacağı haberlerini yalanladı.
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