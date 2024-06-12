"Call of Duty: Black Ops 6 300 GB Olacak" Tartışmalarına Activision Son Noktayı Koydu

Popüler seriden güncellemeleri paylaşan resmi X hesabından yapılan paylaşımda Black Ops 6'nın dosya boyutunun neden bu kadar fazla göründüğüne de yer verildi. Açıklamada 'Şu anda Black Ops 6 ön sipariş sayfalarında görüntülenen tahmini dosya boyutu, Black Ops 6 için indirme boyutunu veya disk alanını temsil etmiyor. Gösterilen boyutlar, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone'un tam kurulumlarını ve tüm yerelleştirilmiş dillerin birleşimi dahil olmak üzere ilgili tüm içerik paketlerini içermektedir ve bu, tipik bir oynatıcı kurulum deneyimini temsil etmemektedir.

Oyuncular, Black Ops 6'yı lansman sırasında başka herhangi bir Call of Duty oyununu veya tüm dil paketlerini indirmeye gerek kalmadan indirebilecekler.

Black Ops 6 dosya boyutuna ilişkin gerçek tahmin, lansmana yakın bir zamanda mevcut olacak' ifadeleri kullanıldı.