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"Call of Duty: Black Ops 6 300 GB Olacak" Tartışmalarına Activision Son Noktayı Koydu

"Call of Duty: Black Ops 6 300 GB Olacak" Tartışmalarına Activision Son Noktayı Koydu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 16:15

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty Black Ops 6 ile geri dönmeye hazırlanırken oyunun boyutu hakkındaki göz korkutan dedikodulara da Activision'dan yanıt geldi.

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Oyun dünyasının gözü şimdilerde çıkışına gün saydığımız Call of Duty: Black Ops 6'da.

Oyun dünyasının gözü şimdilerde çıkışına gün saydığımız Call of Duty: Black Ops 6'da.

Gizemli fragmanları ile heyecan yaratan, çıktığı ilk günden itibaren Game Pass sistemine de dahil olacağı haberiyle heyecanlandıran Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Call of Duty: Black Ops 6 hakkında ortaya atılan oyunun dosya boyutunun 300 GB olacağı iddiası oyuncuların gözünü korkutmaya yetmişti.

Call of Duty: Black Ops 6 hakkında ortaya atılan oyunun dosya boyutunun 300 GB olacağı iddiası oyuncuların gözünü korkutmaya yetmişti.

Oyunun ön sipariş sayfasında yer alan dosya boyutunu gören oyuncular minik bir şok yaşamışlardı zira oyun 300 GB'lık bir boş alan talep ediyordu. Durumun oyuncular arasında kulaktan kulağa yayılmasının ardından Activision'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Activision Black Ops 6'nın dosya boyutunun 300 GB'ı aşacağı haberlerini yalanladı.

Activision Black Ops 6'nın dosya boyutunun 300 GB'ı aşacağı haberlerini yalanladı.
twitter.com

Popüler seriden güncellemeleri paylaşan resmi X hesabından yapılan paylaşımda Black Ops 6'nın dosya boyutunun neden bu kadar fazla göründüğüne de yer verildi. Açıklamada 'Şu anda Black Ops 6 ön sipariş sayfalarında görüntülenen tahmini dosya boyutu, Black Ops 6 için indirme boyutunu veya disk alanını temsil etmiyor. Gösterilen boyutlar, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone'un tam kurulumlarını ve tüm yerelleştirilmiş dillerin birleşimi dahil olmak üzere ilgili tüm içerik paketlerini içermektedir ve bu, tipik bir oynatıcı kurulum deneyimini temsil etmemektedir. 

Oyuncular, Black Ops 6'yı lansman sırasında başka herhangi bir Call of Duty oyununu veya tüm dil paketlerini indirmeye gerek kalmadan indirebilecekler.

Black Ops 6 dosya boyutuna ilişkin gerçek tahmin, lansmana yakın bir zamanda mevcut olacak' ifadeleri kullanıldı.

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