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Steam Değeri 460 TL'yi Aşan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 460 TL'yi Aşan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 12:01

Epic Games Store'da gizem ortadan kalkmış olabilir ama bedava oyunlar hala tam gaz devam ediyor! Bu hafta Steam değeri 460 TL'yi aşan, 'evrendeki en hızlı yarış oyunu' tamamen ücretsiz oluyor!

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Epic Games Store'un bu haftaki bedavası Steam'de 14,40 dolar, yani yaklaşık 460 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Redout 2.

Üstelik haftanın tek sürprizi bu da değil!

Üstelik haftanın tek sürprizi bu da değil!

Oynaması tamamen ücretsiz olan Idle Champions of the Forgotten Realms için oyuncuları değeri 100 doları aşan bir içerik paketi de bekliyor. Şayet oyuna başlamayı düşünüyor veya halihazırda oynuyorsanız kaçırmayın deriz.

Peki bedava oyunumuza nasıl sahip olacağız?

Peki bedava oyunumuza nasıl sahip olacağız?

Epic Games store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'ücretsiz oyunlar' kısmından Redout 2'yi bulun ve tıklayın. Oyunun sayfasındaki 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra ardından açılacak sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunumuzu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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