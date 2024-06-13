Steam Değeri 460 TL'yi Aşan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 460 TL'yi Aşan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store'da gizem ortadan kalkmış olabilir ama bedava oyunlar hala tam gaz devam ediyor! Bu hafta Steam değeri 460 TL'yi aşan, 'evrendeki en hızlı yarış oyunu' tamamen ücretsiz oluyor!
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Epic Games Store'un bu haftaki bedavası Steam'de 14,40 dolar, yani yaklaşık 460 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Redout 2.
Üstelik haftanın tek sürprizi bu da değil!
Peki bedava oyunumuza nasıl sahip olacağız?
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