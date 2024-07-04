Elden Ring Manyakları Durmuyor: Shadow of the Erdtree Boss'unu Dans Ederek Geçti!
Elden Ring Manyakları Durmuyor: Shadow of the Erdtree Boss'unu Dans Ederek Geçti!
MissMikka adlı yayıncı, Elden Ring ek paketindeki bir boss savaşını dans ederek geçti.
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Yayıncı, oyunu sadece dans pedi kullanarak oynadı.
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Aynı yayıncı daha önce Malenia'yı da aynı şekilde alt etmişti.
Yayıncı, çıtayı yükseklere taşımayı da unutmadı.
Shadow of the Erdtree, oyuncuları zorluğu ile çıldırtıyor.
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