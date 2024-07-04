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Elden Ring Manyakları Durmuyor: Shadow of the Erdtree Boss'unu Dans Ederek Geçti!

Elden Ring Manyakları Durmuyor: Shadow of the Erdtree Boss'unu Dans Ederek Geçti!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:01

MissMikka adlı yayıncı, Elden Ring ek paketindeki bir boss savaşını dans ederek geçti.

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Yayıncı, oyunu sadece dans pedi kullanarak oynadı.

Aynı yayıncı daha önce Malenia'yı da aynı şekilde alt etmişti.

Yayıncı, çıtayı yükseklere taşımayı da unutmadı.

Shadow of the Erdtree, oyuncuları zorluğu ile çıldırtıyor.

Shadow of the Erdtree, oyuncuları zorluğu ile çıldırtıyor.

Birkaç hafta önce yayınlanan Shadow of the Erdtree genişleme paketi, zorluğu ile oyuncuları çileden çıkarmıştı. Zorluk seviyesi o kadar yüksekti ki FromSoftware bu ek paketi kolaylaştırmak için güncelleme yayınlamıştı. Her ne kadar güncelleme yayınlanmış olsa da bu ek paket hala zorluk konusunda sizleri çileden çıkartabilir.

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