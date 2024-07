Elden Ring Manyakları Durmuyor: Shadow of the Erdtree Boss'unu Dans Ederek Geçti!

Birkaç hafta önce yayınlanan Shadow of the Erdtree genişleme paketi, zorluğu ile oyuncuları çileden çıkarmıştı. Zorluk seviyesi o kadar yüksekti ki FromSoftware bu ek paketi kolaylaştırmak için güncelleme yayınlamıştı. Her ne kadar güncelleme yayınlanmış olsa da bu ek paket hala zorluk konusunda sizleri çileden çıkartabilir.