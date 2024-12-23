Billie Eilish'in "HIT ME HARD AND SOFT" Albümünün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Billie Eilish'in "HIT ME HARD AND SOFT" Albümünün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Billie Eilish, bu sene bomba bir albüm yayımladı ve bütün şarkıları dillerden düşmüyor. Senin dilinden hangi şarkısı düşmüyor diye merak ettik ve bir anket hazırladık!
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Albümün en sevdiğin şarkısı hangisi?
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