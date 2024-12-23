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Billie Eilish'in "HIT ME HARD AND SOFT" Albümünün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Billie Eilish'in "HIT ME HARD AND SOFT" Albümünün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 22:49

Billie Eilish, bu sene bomba bir albüm yayımladı ve bütün şarkıları dillerden düşmüyor. Senin dilinden hangi şarkısı düşmüyor diye merak ettik ve bir anket hazırladık!

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Ma Belle
Ma Belle
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