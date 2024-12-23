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Yeni Yıl ve Kış Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak İç Isıtan 13 Fon Müziği

etiket Yeni Yıl ve Kış Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak İç Isıtan 13 Fon Müziği

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 22:48

Yeni yıl ve kış ruhu geldi. Peki ne dinleyeceğiniz belli mi? Aralık ayının en popüler fon müzikleri olan ve saatlerce arkada çalabilen bu müzikler ile bu ayı romantik ve sıcacık geçireceğinize eminiz. E ne duruyorsunuz hadi başlayalım!

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1. Winter Coffee Jazz

2. Cozy Coffee Shop with Smooth Piano Jazz

3. Classic Christmas Music

4. Frank Sinatra Christmas

5. Snow Playlist

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6. Playlist Christmas Piano

7. Winter Night Jazz

8. Harry Potter Winter & Christmas Music

9. Rain Forest Serenity

10. Beautiful Winter Christmas Ambiance

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11. Winter Peaceful Acoustic

12. Winter Wonderland

13. Winter Cabin

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Begüm
Begüm
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