Yeni Yıl ve Kış Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak İç Isıtan 13 Fon Müziği
Yeni Yıl ve Kış Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak İç Isıtan 13 Fon Müziği
Yeni yıl ve kış ruhu geldi. Peki ne dinleyeceğiniz belli mi? Aralık ayının en popüler fon müzikleri olan ve saatlerce arkada çalabilen bu müzikler ile bu ayı romantik ve sıcacık geçireceğinize eminiz. E ne duruyorsunuz hadi başlayalım!
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1. Winter Coffee Jazz
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2. Cozy Coffee Shop with Smooth Piano Jazz
3. Classic Christmas Music
4. Frank Sinatra Christmas
5. Snow Playlist
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6. Playlist Christmas Piano
7. Winter Night Jazz
8. Harry Potter Winter & Christmas Music
9. Rain Forest Serenity
10. Beautiful Winter Christmas Ambiance
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11. Winter Peaceful Acoustic
12. Winter Wonderland
13. Winter Cabin
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