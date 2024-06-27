Elden Ring'in Yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Şaşırtan Açıklama: Oyun Konusunda Berbatım!
Elden Ring'in Yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Şaşırtan Açıklama: Oyun Konusunda Berbatım!
Elden Ring'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, kendi oyun performansını değerlendirdi
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Elden Ring'in yönetmeni Miyazaki, The Guardian'da bir soru cevap gerçekleştirdi.
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Ancak işler beklediği gibi gitmedi.
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.
Elden Ring'i neden bu kadar geç oynadığını da açıkladı.
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Geçemediği oyunu millete satıp sinir hastası ediyor.