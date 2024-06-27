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Elden Ring'in Yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Şaşırtan Açıklama: Oyun Konusunda Berbatım!

Elden Ring'in Yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Şaşırtan Açıklama: Oyun Konusunda Berbatım!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 22:13

Elden Ring'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, kendi oyun performansını değerlendirdi

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Elden Ring'in yönetmeni Miyazaki, The Guardian'da bir soru cevap gerçekleştirdi.

Elden Ring'in yönetmeni Miyazaki, The Guardian'da bir soru cevap gerçekleştirdi.

Ünlü yönetmen Miyazaki, The Guardian'a verdiği cevaplar ile dikkat çekmeyi başardı. Shadow of the Erdtree ek paketi için hazırlık yapmak isteyen ünlü yönetmen, ilk olarak ana oyunu bitirmek istedi.

Ancak işler beklediği gibi gitmedi.

Ancak işler beklediği gibi gitmedi.

Ana oyunu oynamaya başlayan Miyazaki, kendisine 'Video oyunlarını oynama konusunda berbatım' şeklinde bir söylemde bulundu. Elden Ring'i oynarken de çeşitli zorluklarla karşılaşan Miyazaki, oyunu kolaylaştıran tüm imkanları sonuna kadar kullanmaktan çekinmediğini de aktardı.

Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.

Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.

Hidetaka Miyazaki, Souls oyunları ile yıllardır harika işler başarıyor. Son olarak Elden Ring ile ustalığını kanıtlayan Miyazaki'nin kendi oyununda bile zorlanması, bizlere bilindik bir atasözünü hatırlatıyor.

Elden Ring'i neden bu kadar geç oynadığını da açıkladı.

Elden Ring'i neden bu kadar geç oynadığını da açıkladı.

Hidetaka Miyazaki, geliştirdiği oyunları, piyasaya sürüldükten sonra çok fazla oynamaması ile bilinir. Bunun en büyük nedenini de kendisi söyledi. Miyazaki, oyunu geliştirdikten ve yayınladıktan sonra genelde oyunları oynamadığını söylüyor. Bunun nedeni ise oyunu 'oyuncu' gözünden deneyim ederken ortaya çıkan kusurlara kafayı takması. Bu kusurları da oyun piyasaya sürüldükten sonra düzeltemeyeceği için oyundan uzak durmaya çalışıyor.

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Bozkurt

Geçemediği oyunu millete satıp sinir hastası ediyor.