Elden Ring'in Yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Şaşırtan Açıklama: Oyun Konusunda Berbatım!

Hidetaka Miyazaki, geliştirdiği oyunları, piyasaya sürüldükten sonra çok fazla oynamaması ile bilinir. Bunun en büyük nedenini de kendisi söyledi. Miyazaki, oyunu geliştirdikten ve yayınladıktan sonra genelde oyunları oynamadığını söylüyor. Bunun nedeni ise oyunu 'oyuncu' gözünden deneyim ederken ortaya çıkan kusurlara kafayı takması. Bu kusurları da oyun piyasaya sürüldükten sonra düzeltemeyeceği için oyundan uzak durmaya çalışıyor.