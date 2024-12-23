2025'e Enerjik Bir Giriş İçin Yeni Yıl Partilerinin Gözdesi Olacak 15 Şarkı!
2025'e Enerjik Bir Giriş İçin Yeni Yıl Partilerinin Gözdesi Olacak 15 Şarkı!
Yeni yıl heyecanını hissediyor musunuz? 2025'e sayılı günler kala, partilerinize enerji katacak bir playlist hazırladık! Hem dans ettirecek hem de ruhunuzu coşturacak bu şarkılarla yılbaşı kutlamanız unutulmaz olacak. İşte, “Yeni yıl, yeni müzik, yeni eğlence!” mottosuyla hazırlanan şarkılar:
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1. Dua Lipa - Dance The Night
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2. Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle
3. Taylor Swift - Cruel Summer
4. Shakira & Bizarrap - Bzrp Music Sessions Vol. 53
5. Miley Cyrus - Flowers
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6. David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good
7. Beyonce - Break My Soul
8. Hande Yener - Alt Dudak
9. Ezhel - Kadehimi Boş Bırakma
10. Hepsi - Kalpsizsin
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11. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
12. Sedef Sebüktekin - Bugün İçicem
13. Can Bonomo - Şaşkın
14. Seden Gürel - Çalkala
15. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
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