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2025'e Enerjik Bir Giriş İçin Yeni Yıl Partilerinin Gözdesi Olacak 15 Şarkı!

etiket 2025'e Enerjik Bir Giriş İçin Yeni Yıl Partilerinin Gözdesi Olacak 15 Şarkı!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 22:48

Yeni yıl heyecanını hissediyor musunuz? 2025'e sayılı günler kala, partilerinize enerji katacak bir playlist hazırladık! Hem dans ettirecek hem de ruhunuzu coşturacak bu şarkılarla yılbaşı kutlamanız unutulmaz olacak. İşte, “Yeni yıl, yeni müzik, yeni eğlence!” mottosuyla hazırlanan şarkılar:

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1. Dua Lipa - Dance The Night

2. Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle

3. Taylor Swift - Cruel Summer

4. Shakira & Bizarrap - Bzrp Music Sessions Vol. 53

5. Miley Cyrus - Flowers

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6. David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good

7. Beyonce - Break My Soul

8. Hande Yener - Alt Dudak

9. Ezhel - Kadehimi Boş Bırakma

10. Hepsi - Kalpsizsin

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11. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

12. Sedef Sebüktekin - Bugün İçicem

13. Can Bonomo - Şaşkın

14. Seden Gürel - Çalkala

15. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

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sabrina
sabrina
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