Müge Anlı'nın "Rahmi ve Şevki Hocam Olmasa Programı Yapamazdım" Sözüne Arif Verimli'den Yanıt Gecikmedi!

Uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Müge Anlı, günün en çok izlenen gündüz kuşağı programı olmayı başarıyor. Hatta öyle bir güven ortamı yarattı ki her sene yılın en güvenilir insanlarından biri oluyor. Programda kendisine eşlik eden isimler de en az onun kadar seviliyor. Psikiyatrist ve psikolog doktor Arif Verimli de 13 yıl boyunca programda yer almış, 2021'de ani bir şekilde ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Neler yaşandığını tam olarak bilemememizin yanında geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın 'Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım' sözleri Verimli'ye soruldu. Arif Verimli X hesabı üzerinden konuya cevap verdi.