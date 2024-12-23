Müge Anlı'nın "Rahmi ve Şevki Hocam Olmasa Programı Yapamazdım" Sözüne Arif Verimli'den Yanıt Gecikmedi!
Müge Anlı'nın "Rahmi ve Şevki Hocam Olmasa Programı Yapamazdım" Sözüne Arif Verimli'den Yanıt Gecikmedi!
Uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Müge Anlı, günün en çok izlenen gündüz kuşağı programı olmayı başarıyor. Hatta öyle bir güven ortamı yarattı ki her sene yılın en güvenilir insanlarından biri oluyor. Programda kendisine eşlik eden isimler de en az onun kadar seviliyor. Psikiyatrist ve psikolog doktor Arif Verimli de 13 yıl boyunca programda yer almış, 2021'de ani bir şekilde ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Neler yaşandığını tam olarak bilemememizin yanında geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın 'Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım' sözleri Verimli'ye soruldu. Arif Verimli X hesabı üzerinden konuya cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008'den bu yana gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü gazeteci Müge Anlı da program sayesinde izleyicinin güvenini ve sevgisini doruklara taşımayı başardı.
Aldığı ödüllerle de bu sevgiyi taçlandıran Müge Anlı'ya programda Rahmi Özkan ve Şevki Sözen eşlik ediyor.
Ancak 2021 yılına kadar kendisine psikiyatrist ve psikolog doktor Arif Verimli de eşlik ediyordu.
Bu ayrılığın ardından Arif Verimli, Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatinde olduğunu söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın üstünden 3 yıl geçmesinin ardından Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde "Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım." açıklamasında bulundu.
Kendisine X hesabı üzerinden bu açıklama sorulan Arif Verimli, soruya bir cevap verdi.
Verimli, "Umurumda değil... Ben bırakmışım gitmişim..." açıklamasını yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın