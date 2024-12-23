Tam Olarak Ruhunuza Dokunacak ve Sizi İyileştirecek 12 Ayla Schafer Parçası
Tam Olarak Ruhunuza Dokunacak ve Sizi İyileştirecek 12 Ayla Schafer Parçası
İster meditasyon yaparken isterseniz de günlük hayatınızda açarak ruhunuza bir iyilik yapabileceğiniz eşsiz isim: Ayla Schafer. Öyle ki her bir parçası çok etkili bir mantra. Kalbinize dokunuyor ve ruhunuzu iyileştiriyor.
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1. Fluyendo
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2. Vuela con el Viento
3. Rose
4. Grandmother
5. Honramos las agua
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6. Agua del Amor
7. Like the River
8. Vuela con el viento
9. Guiding and Protecting
10. Listen, Water brings a message
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11. Silent Voices
12. Deep calls to Deep
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