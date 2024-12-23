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Tam Olarak Ruhunuza Dokunacak ve Sizi İyileştirecek 12 Ayla Schafer Parçası

etiket Tam Olarak Ruhunuza Dokunacak ve Sizi İyileştirecek 12 Ayla Schafer Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 22:47

İster meditasyon yaparken isterseniz de günlük hayatınızda açarak ruhunuza bir iyilik yapabileceğiniz eşsiz isim: Ayla Schafer. Öyle ki her bir parçası çok etkili bir mantra. Kalbinize dokunuyor ve ruhunuzu iyileştiriyor.

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1. Fluyendo

2. Vuela con el Viento

3. Rose

4. Grandmother

5. Honramos las agua

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6. Agua del Amor

7. Like the River

8. Vuela con el viento

9. Guiding and Protecting

10. Listen, Water brings a message

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11. Silent Voices

12. Deep calls to Deep

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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