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Twitch Yayıncısı Miranda'dan Arda Güler Veryansını: "Arda Güler'e Çok Üzülüyorum"

Twitch Yayıncısı Miranda'dan Arda Güler Veryansını: "Arda Güler'e Çok Üzülüyorum"

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:13

Euro 20242te de göğsümüzü kabartmaya devam eden genç yetenek Arda Güler'in başına gelenler popüler yayıncı Kübra 'Miranda' Çamlıbel'i de isyan ettirdi!

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Çeyrek finale adımızı yazdırdığımız, heyecandan hop oturup hop kalktığımız Euro 2024'te yalnızca bizim değil, tüm dünyanın gözü genç yeteneğimiz Arda Güler'in üzerinde.

Çeyrek finale adımızı yazdırdığımız, heyecandan hop oturup hop kalktığımız Euro 2024'te yalnızca bizim değil, tüm dünyanın gözü genç yeteneğimiz Arda Güler'in üzerinde.

Real Madrid forması giyen ve milli formayı da büyük bir başarıyla taşıyan Arda Güler saha içindeki performansı ile övgü toplarken göze çarpan bir başka durum da var.

Twitch yayıncısı Kübra "Miranda" Çamlıbel de milli maç heyecanını yaşarken bir yandan da Arda Güler'le ilgili dikkatini çekenleri esprili bir biçimde dile getirdi.

Twitch yayıncısı Kübra "Miranda" Çamlıbel de milli maç heyecanını yaşarken bir yandan da Arda Güler'le ilgili dikkatini çekenleri esprili bir biçimde dile getirdi.

Avusturya'yı devirip çeyrek final biletini kaptığımız maçın ardından takımla birlikte eğlenen Arda Güler'in Merih Demiral'dan şaka yollu yediği şaplağı 'Ya bu ne' notuyla paylaşan Miranda daha sonrasında ise bir başka konuya değindi.

"Ben maçları izlerken Arda Güler'e çok üzülüyorum" diyen Miranda bunun sebebini ise böyle anlattı. 👇

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