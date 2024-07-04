Twitch Yayıncısı Miranda'dan Arda Güler Veryansını: "Arda Güler'e Çok Üzülüyorum"
Twitch Yayıncısı Miranda'dan Arda Güler Veryansını: "Arda Güler'e Çok Üzülüyorum"
Euro 20242te de göğsümüzü kabartmaya devam eden genç yetenek Arda Güler'in başına gelenler popüler yayıncı Kübra 'Miranda' Çamlıbel'i de isyan ettirdi!
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Çeyrek finale adımızı yazdırdığımız, heyecandan hop oturup hop kalktığımız Euro 2024'te yalnızca bizim değil, tüm dünyanın gözü genç yeteneğimiz Arda Güler'in üzerinde.
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Twitch yayıncısı Kübra "Miranda" Çamlıbel de milli maç heyecanını yaşarken bir yandan da Arda Güler'le ilgili dikkatini çekenleri esprili bir biçimde dile getirdi.
"Ben maçları izlerken Arda Güler'e çok üzülüyorum" diyen Miranda bunun sebebini ise böyle anlattı. 👇
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