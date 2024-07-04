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Steam Fiyatı 340 TL'yi Bulan, Göklerin Hakimi Olduğumuz Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 340 TL'yi Bulan, Göklerin Hakimi Olduğumuz Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 11:18

Perşembe günü demek bizler için bedava oyun demek! Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 340 TL'lik fiyat etiketine sahip olan oyun saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz oluyor!

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Epic Games Store'da haftanın bedavası The Falconeer oldu.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfanın altında yer alan 'Ücretsiz Oyunlar' kısmında yer alan The Falconeer'ı bulun ve tıklayın. Sonrasında ise 'Yükle' ve hemen ardından 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyunu almak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyunu almak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

4 Temmuz saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz 11 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Bu süre içerisinde oyunu alırsanız kalıcı olarak sizin olacak ancak fırsatı kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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