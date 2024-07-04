Steam Fiyatı 340 TL'yi Bulan, Göklerin Hakimi Olduğumuz Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

4 Temmuz saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz 11 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Bu süre içerisinde oyunu alırsanız kalıcı olarak sizin olacak ancak fırsatı kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.