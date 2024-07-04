Steam Fiyatı 340 TL'yi Bulan, Göklerin Hakimi Olduğumuz Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 340 TL'yi Bulan, Göklerin Hakimi Olduğumuz Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Perşembe günü demek bizler için bedava oyun demek! Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 340 TL'lik fiyat etiketine sahip olan oyun saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz oluyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store'da haftanın bedavası The Falconeer oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Oyunu almak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın