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Steam Değeri 320 TL'yi Aşan Orta Çağ Temalı Oyun GOG'da Ücretsiz

Steam Değeri 320 TL'yi Aşan Orta Çağ Temalı Oyun GOG'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 17:43

Haftaya bir bedava oyun da GOG cephesinden geldi. Steam'de 9,99 dolar, yani yaklaşık 325 TL'lik fiyat etiketine sahip olan oyun GOG'da kısa süre için tamamen ücretsiz.

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Özellikle nostalji değeri yüksek oyunları oyuncularla buluşturan GOG kimi zaman ise oyunculara dağıttığı ücretsiz oyunlarla kalbimizi çalıyor.

Özellikle nostalji değeri yüksek oyunları oyuncularla buluşturan GOG kimi zaman ise oyunculara dağıttığı ücretsiz oyunlarla kalbimizi çalıyor.

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi sevilen oyunların geliştiricisi CD Project Red ile aynı çatı altında bulunan GOG kullanıcılarını sevindirmeye de devam ediyor.

GOG bu kez de Steam'de 325 TL'lik fiyat etiketi bulunan The First Templar - Special Edition'ı kullanıcılarına ücretsiz veriyor.

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Öncelikle elinizi biraz çabuk tutmanızda fayda var zira oyun 16 Temmuz tarihine kadar ücretsiz dağıtılacak. Buraya tıklayarak veya GOG anasayfasından oyunu bularak 'Add to library' seçeneğine tıklarsanız oyun kalıcı olarak GOG kütüphanenize eklenmiş olacak. Şimdiden iyi oyunlar!

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zeynep

aşığım bu oyuna bu arada, tarihi ve hikaye seviyorsanız mutlaka almalısınız