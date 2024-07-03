Steam Değeri 320 TL'yi Aşan Orta Çağ Temalı Oyun GOG'da Ücretsiz
Steam Değeri 320 TL'yi Aşan Orta Çağ Temalı Oyun GOG'da Ücretsiz
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Özellikle nostalji değeri yüksek oyunları oyuncularla buluşturan GOG kimi zaman ise oyunculara dağıttığı ücretsiz oyunlarla kalbimizi çalıyor.
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GOG bu kez de Steam'de 325 TL'lik fiyat etiketi bulunan The First Templar - Special Edition'ı kullanıcılarına ücretsiz veriyor.
Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?
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aşığım bu oyuna bu arada, tarihi ve hikaye seviyorsanız mutlaka almalısınız