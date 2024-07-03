GTA 6 Fragmanındaki Eşyanın GTA Online'a Eklenmesi Teoricilere Fazla Mesai Yaptırdı
GTA 6 Fragmanındaki Eşyanın GTA Online'a Eklenmesi Teoricilere Fazla Mesai Yaptırdı
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GTA 6'nın fragmanı yayınlandığından beri oyuncular bir buçuk dakikalık görüntülerde didik didik ipucu aramaya devam ediyorlar.
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Dikkatli bir kullanıcı GTA 6 fragmanında gördüğümüz bir eşyanın GTA Online'a eklendiğini fark ederek yeni teorilerin de fitilini yakmış oldu.
GTA Online'a eklenen kolyenin fiyatı teorilerin ana odağında.
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