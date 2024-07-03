GTA 6 Fragmanındaki Eşyanın GTA Online'a Eklenmesi Teoricilere Fazla Mesai Yaptırdı

GTA 6 fragmanında bir havuz partisinde gördüğümüz ve kimliği çok tartışılan NPC'nin boynundaki kolyeye daha önce dikkat etmiş miydiniz bilemiyoruz ancak birileri etmiş. Bu kolyenin GTA Online'a satın alınabilir bir kozmetik olarak eklenmesi de dikkatli bir hayranın gözünden kaçmamış.