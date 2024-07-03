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GTA 6 Fragmanındaki Eşyanın GTA Online'a Eklenmesi Teoricilere Fazla Mesai Yaptırdı

GTA 6 Fragmanındaki Eşyanın GTA Online'a Eklenmesi Teoricilere Fazla Mesai Yaptırdı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 13:12

Oyun dünyasının gözü kulağı şimdilerde GTA serisinin sıradaki halkası olacak GTA 6 hakkında gelecek herhangi bir yeni haberde. Meraklı hayranların bekleyişi devam ederken GTA 6 fragmanında gördüğümüz bir eşyanın GTA Online'a eklenmesi ise yeni teorilerin fitilini ateşledi.

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GTA 6'nın fragmanı yayınlandığından beri oyuncular bir buçuk dakikalık görüntülerde didik didik ipucu aramaya devam ediyorlar.

Dikkatli bir kullanıcı GTA 6 fragmanında gördüğümüz bir eşyanın GTA Online'a eklendiğini fark ederek yeni teorilerin de fitilini yakmış oldu.

Dikkatli bir kullanıcı GTA 6 fragmanında gördüğümüz bir eşyanın GTA Online'a eklendiğini fark ederek yeni teorilerin de fitilini yakmış oldu.

GTA 6 fragmanında bir havuz partisinde gördüğümüz ve kimliği çok tartışılan NPC'nin boynundaki kolyeye daha önce dikkat etmiş miydiniz bilemiyoruz ancak birileri etmiş. Bu kolyenin GTA Online'a satın alınabilir bir kozmetik olarak eklenmesi de dikkatli bir hayranın gözünden kaçmamış.

GTA Online'a eklenen kolyenin fiyatı teorilerin ana odağında.

GTA Online'a eklenen kolyenin fiyatı teorilerin ana odağında.

Silver Layered Necklace olarak isimlendirilen kolye hakkında Reddit kullanıcıları en uçuk teorilerini dile getirirken tüm bunlar dönüp dolaşıp fiyat üzerine yoğunlaşıyor. Oyuncular kolyenin fiyatının yeni bir fragman tarihi verdiği veya bambaşka şeylere işaret ettiği konusunda tartışmaya devam ederlerken Rockstar Games cephesinden hala yeni bir duyuru veya fragman tarihi de gelmediğini hatırlatalım.

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