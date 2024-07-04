Hayranlarından Adeta Dayak Yiyen IShowSpeed'in Saçını Yolup Satmaya Çalıştılar

Tam da 'artık bu kadarı da olmaz' dediğimiz noktada hep daha fazlasını veren internette bunu da gördük! İzdiham esnasında ünlü yayıncının saçını yolan ve bunları satışa çıkartan bir 'hayran' ünlü yayıncının saçı için 1,695 dolar, yani yaklaşık 55,200 TL istedi! İlan ise platform tarafından çok geçmeden yayından kaldırıldı.