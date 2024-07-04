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Hayranlarından Adeta Dayak Yiyen IShowSpeed'in Saçını Yolup Satmaya Çalıştılar

Hayranlarından Adeta Dayak Yiyen IShowSpeed'in Saçını Yolup Satmaya Çalıştılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 17:43

Dünyanın en popüler yayıncılarından IShowSpeed'in olaylı Norveç gezisinin yankıları bitmek bilmiyor. Hayranları arasında kalıp kırık ayak bileği ile zor anlar yaşayan IShowSpeed'in saçını yolan bir hayran bunu internette satmaya çalıştı!

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İnternet alemi onu delilikleri ile bilse de Norveç ziyareti sırasında IShowSpeed kendisinden daha çılgın hayranlarının adeta gazabına uğradı!

İnternet alemi onu delilikleri ile bilse de Norveç ziyareti sırasında IShowSpeed kendisinden daha çılgın hayranlarının adeta gazabına uğradı!

Norveç ziyaretinde girdiği bir mağazada canlı yayınına devam ederken kendisini bekleyen kalabalığı coşturmak için zıplayan IShowSpeed bu esnada ayak bileğini kırdı. Speed'in çılgın hayranları ise bu anların ardından yayıncıya müdahale edilirken içeri girebilmek için mağazanın camını kırdılar!

Mağazadan ancak korumaları ve polis eşliğinde ayrılabilen IShowSpeed kalabalığın arasında kalınca adeta dayak yedi! IShowSpeed'in saçını çeken bir hayran ise kameraya böyle yansıdı.

Mağazadan ancak korumaları ve polis eşliğinde ayrılabilen IShowSpeed kalabalığın arasında kalınca adeta dayak yedi! IShowSpeed'in saçını çeken bir hayran ise kameraya böyle yansıdı.

Ayak bileği kırılan ve bir de üstüne azgın hayran grubunun gazabına uğrayan IShowSpeed ise ülkeden tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Twitter hesabından ise yaşadıklarının ardından 'Bir daha Norveç'e gelmeyeceğim' şeklinde bir gönderi paylaştı.

IShowSpeed'in çılgın kalabalığın arasında oldukça zor anlar yaşadığı dakikalar ise kameraya böyle yansımıştı. 👇

Olaylar bu kadarla da bitmiş değil! IShowSpeed'in kargaşada kopartılan ve özellikle "elle toplandığı" belirtilen saçı Ebay'den satışa çıkartıldı!

Olaylar bu kadarla da bitmiş değil! IShowSpeed'in kargaşada kopartılan ve özellikle "elle toplandığı" belirtilen saçı Ebay'den satışa çıkartıldı!

Tam da 'artık bu kadarı da olmaz' dediğimiz noktada hep daha fazlasını veren internette bunu da gördük! İzdiham esnasında ünlü yayıncının saçını yolan ve bunları satışa çıkartan bir 'hayran' ünlü yayıncının saçı için 1,695 dolar, yani yaklaşık 55,200 TL istedi! İlan ise platform tarafından çok geçmeden yayından kaldırıldı.

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