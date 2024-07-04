Hayranlarından Adeta Dayak Yiyen IShowSpeed'in Saçını Yolup Satmaya Çalıştılar
Hayranlarından Adeta Dayak Yiyen IShowSpeed'in Saçını Yolup Satmaya Çalıştılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet alemi onu delilikleri ile bilse de Norveç ziyareti sırasında IShowSpeed kendisinden daha çılgın hayranlarının adeta gazabına uğradı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mağazadan ancak korumaları ve polis eşliğinde ayrılabilen IShowSpeed kalabalığın arasında kalınca adeta dayak yedi! IShowSpeed'in saçını çeken bir hayran ise kameraya böyle yansıdı.
IShowSpeed'in çılgın kalabalığın arasında oldukça zor anlar yaşadığı dakikalar ise kameraya böyle yansımıştı. 👇
Olaylar bu kadarla da bitmiş değil! IShowSpeed'in kargaşada kopartılan ve özellikle "elle toplandığı" belirtilen saçı Ebay'den satışa çıkartıldı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın