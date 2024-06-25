IShowSpeed'in Ayakkabısı Savaş Çıkarttı: Hayranlar Düşen Ayakkabı İçin Birbirlerini Ezdiler
IShowSpeed'in Ayakkabısı Savaş Çıkarttı: Hayranlar Düşen Ayakkabı İçin Birbirlerini Ezdiler
'Delidir, ne yapsa yeridir' sözünün internette vücut bulmuş hali olan ünlü yayıncı IShowSpeed'in hayranlarının da kendinden aşağı kalır yanı yok! Yayıncının bir karnaval oyuncağına bindiği esnada düşen ayakkabısının tekini kapmak için hayranlar birbirleriyle yarıştı.
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Ünlü yayıncı IShowSpeed'in Amsterdam turu epey olaylı geçiyor. Öyle ki deliliği ile tanıdığımız yayıncı dahi hayranlarının ilgisi ve aşırıya kaçan hareketleri karşısında kimi zaman tedirginliğini gizleyemiyor!
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Fakat olaylı gezi bu kadarla da bitmedi. Bir karnaval oyuncağına bindiği esnada ayakkabısını düşüren IShowSpeed aşağıda yaşananlara inanamadı.
Hayranlarının boğucu takibinden kurtulmak isteyen Speed ise çareyi en sonunda bir yabancının teknesine atlamakta buldu!
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