IShowSpeed'in Ayakkabısı Savaş Çıkarttı: Hayranlar Düşen Ayakkabı İçin Birbirlerini Ezdiler

Neredeyse her adımında kalabalık hayran ordusu tarafından izlenen Speed bundan kurtulmak için bir yabancının teknesine atlayınca polisle de burun buruna geldi. Durumu anlatmak için 'Ronaldo'nun akrabası' olduğunu dahi söyleyen Speed en sonunda yaşananları izah ettikten sonra hayranlarından polis eşliğinde sıyrılmayı başardı.