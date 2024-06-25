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Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Taciz İddialarının Ardından Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu

Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Taciz İddialarının Ardından Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 12:11

Twitch'in yıldızıyken bir anda platformdan gizemli bir şekilde banlanan ve neden banlandığına dair yıllardır hiçbir açıklama yapılmayan Dr Disrespect'in reşit olmayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları ortaya atıldıktan sonra kurucularından olduğu oyun stüdyosu da ünlü yayıncıyla yollarını ayırdı.

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Döneminin en popüler yayıncılarından olan Dr Disrespect'in tek satır açıklama yapılmaksızın Twitch'ten kalıcı olarak banlanması büyük olay yaratmıştı.

Döneminin en popüler yayıncılarından olan Dr Disrespect'in tek satır açıklama yapılmaksızın Twitch'ten kalıcı olarak banlanması büyük olay yaratmıştı.

Yaklaşık 4 yıl önce kariyerinin zirvesindeyken Twitch'ten bir anda ve gizemli bir şekilde banlanan yayıncının neden banlandığına dair bu zamana dek ortaya pek çok iddia atılmış olsa da ne kendisinden, ne de Twitch'ten konuyailişkin bir açıklama gelmemişti.

Hala kafaları meşgul eden banın sebebi ise olaydan yıllar sonra, bir Twitch çalışanının açıklamasıyla ortaya çıktı.

Ancak konu Dr Disrespect'in söylediği gibi pek de çözülmüş görünmüyor zira ünlü yayıncı kurucularından olduğu kendi oyun stüdyosundan da kovuldu!

Ancak konu Dr Disrespect'in söylediği gibi pek de çözülmüş görünmüyor zira ünlü yayıncı kurucularından olduğu kendi oyun stüdyosundan da kovuldu!
twitter.com

Olayların gündeme gelmesi ve ünlü yayıncının ban sebebinin yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayınlayan Midnight Society adlı oyun stüdyosu kurucu ortaklarından Dr Disrespect ile yollarını ayırdığını duyurdu. Onurlu bir şekilde hareket etme sorumluluğunda olduklarını söyleyen stüdyo ayrılık sebebine dair ise 'Onun masum olduğunu varsaydık ve ilgili taraflarla konuşmaya başladık. Stüdyo ve bireyler olarak ilke ve standartlarımızı korumak için de harekete geçmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Guy Beahm ile ilişkimizi derhal sonlandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

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