Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Taciz İddialarının Ardından Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu
Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Taciz İddialarının Ardından Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu
Twitch'in yıldızıyken bir anda platformdan gizemli bir şekilde banlanan ve neden banlandığına dair yıllardır hiçbir açıklama yapılmayan Dr Disrespect'in reşit olmayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları ortaya atıldıktan sonra kurucularından olduğu oyun stüdyosu da ünlü yayıncıyla yollarını ayırdı.
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Döneminin en popüler yayıncılarından olan Dr Disrespect'in tek satır açıklama yapılmaksızın Twitch'ten kalıcı olarak banlanması büyük olay yaratmıştı.
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Ancak konu Dr Disrespect'in söylediği gibi pek de çözülmüş görünmüyor zira ünlü yayıncı kurucularından olduğu kendi oyun stüdyosundan da kovuldu!
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