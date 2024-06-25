Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Taciz İddialarının Ardından Kendi Oyun Stüdyosundan Kovuldu

Olayların gündeme gelmesi ve ünlü yayıncının ban sebebinin yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayınlayan Midnight Society adlı oyun stüdyosu kurucu ortaklarından Dr Disrespect ile yollarını ayırdığını duyurdu. Onurlu bir şekilde hareket etme sorumluluğunda olduklarını söyleyen stüdyo ayrılık sebebine dair ise 'Onun masum olduğunu varsaydık ve ilgili taraflarla konuşmaya başladık. Stüdyo ve bireyler olarak ilke ve standartlarımızı korumak için de harekete geçmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Guy Beahm ile ilişkimizi derhal sonlandırıyoruz' ifadelerini kullandı.