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Milleti İnim İnim İnleten Elden Ring DLC'sinde Boss'u Beyin Gücüyle Döven Yayıncı Kıskandırdı

Milleti İnim İnim İnleten Elden Ring DLC'sinde Boss'u Beyin Gücüyle Döven Yayıncı Kıskandırdı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 11:26

Geçtiğimiz günlerde çıkan ve çıkar çıkmaz oyun dünyasının gündemine zorluğuyla oturan Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree'de ilk boss'u ellerini kullanmadan, sadece beyin gücüyle yenen yayıncı büyük alkış topladı.

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Souls oyunları zorlukları ile meşhur elbette ancak son yılların en beğenilen oyunlarından Elden Ring'in DLC paketi Shadow of Erdtree çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkartmış durumda!

Souls oyunları zorlukları ile meşhur elbette ancak son yılların en beğenilen oyunlarından Elden Ring'in DLC paketi Shadow of Erdtree çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkartmış durumda!

Boss'ları geçtik, sıradan bir düşmandan gelen iki vuruşun dahi heybetli karakterimizi devirmeye yetmesi biz de dahil çoğu oyuncu için sürpriz oldu. Kısacası Shadow of Erdtree oyunculara büyük bir sürpriz oldu!

Biz Shadow of Erdtree ile uğraşaduralım "oyunlarda beynimizin %100'ünü kullansak ne olur" mevzusunun canlı örneği olan "Perrikaryal" adlı yayıncı DLC'nin ilk boss'unu beyniyle dövdü!

Biz Shadow of Erdtree ile uğraşaduralım "oyunlarda beynimizin %100'ünü kullansak ne olur" mevzusunun canlı örneği olan "Perrikaryal" adlı yayıncı DLC'nin ilk boss'unu beyniyle dövdü!

Daha önce de Elden Ring'i ellerini kullanmadan, yalnızca kafasına taktığı nöral aparat sayesinde, beyin dalgalarıyla yönlendirdiği karakteriyle bitiren yayıncı bu kez de herkesi ağlatan DLC'ye el attı.

DLC'nin ilk boss'u Dancing Lion'ı ellerini hiç kullanmadan, yalnızca beyni ile yenen yayıncının o epik anları ise şöyle 👇

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