Milleti İnim İnim İnleten Elden Ring DLC'sinde Boss'u Beyin Gücüyle Döven Yayıncı Kıskandırdı
Milleti İnim İnim İnleten Elden Ring DLC'sinde Boss'u Beyin Gücüyle Döven Yayıncı Kıskandırdı
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Souls oyunları zorlukları ile meşhur elbette ancak son yılların en beğenilen oyunlarından Elden Ring'in DLC paketi Shadow of Erdtree çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkartmış durumda!
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Biz Shadow of Erdtree ile uğraşaduralım "oyunlarda beynimizin %100'ünü kullansak ne olur" mevzusunun canlı örneği olan "Perrikaryal" adlı yayıncı DLC'nin ilk boss'unu beyniyle dövdü!
DLC'nin ilk boss'u Dancing Lion'ı ellerini hiç kullanmadan, yalnızca beyni ile yenen yayıncının o epik anları ise şöyle 👇
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