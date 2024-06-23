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League of Legends’ın İlk Otizmli Şampiyonu Aurora Tanıtıldı: İşte Yetenekleri

League of Legends’ın İlk Otizmli Şampiyonu Aurora Tanıtıldı: İşte Yetenekleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 16:50

League of Legends'ın şampiyon havuzu genişlemeye devam ederken Riot Games yepyeni bir karakterle karşımızda. League of Legends'ın ilk otizmli şampiyonu olacak Aurora tanıtıldı, yetenekleri ise ateş ediyor!

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Karşımızda ruhlar alemini görebilen yeni vastaya karakterimiz Aurora!

Karşımızda ruhlar alemini görebilen yeni vastaya karakterimiz Aurora!

League of Legends'ın şampiyon havuzu genişlemeye devam ederken oyuna eklenecek bir sonraki şampiyon olan Aurora'yı da nihayet görmüş olduk. Tatlı bir tavşan havasına sahip Freylordlu vastaya karakterimiz aynı zamanda League of Legends evreninin ilk otizmli karakteri.

Peki Aurora'nın yetenekleri neler?

Peki Aurora oyuna ne zaman eklenecek?

Peki Aurora oyuna ne zaman eklenecek?

Tatlı tavşanımız Aurora 17 Temmuz'da yayınlanacak 14.14 yamasıyla birlikte oyuna eklenecek. Bu yamayla birlikte ayrıca League of Legends'ın yeni oyun modu Sürü de karşımızda olacak.

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