League of Legends’ın İlk Otizmli Şampiyonu Aurora Tanıtıldı: İşte Yetenekleri
League of Legends’ın İlk Otizmli Şampiyonu Aurora Tanıtıldı: İşte Yetenekleri
League of Legends'ın şampiyon havuzu genişlemeye devam ederken Riot Games yepyeni bir karakterle karşımızda. League of Legends'ın ilk otizmli şampiyonu olacak Aurora tanıtıldı, yetenekleri ise ateş ediyor!
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Karşımızda ruhlar alemini görebilen yeni vastaya karakterimiz Aurora!
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Peki Aurora'nın yetenekleri neler?
Peki Aurora oyuna ne zaman eklenecek?
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