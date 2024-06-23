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League of Legends Yeni Oyun Modu Sürü Duyuruldu: WASD ile Oynanan LoL mü?

League of Legends Yeni Oyun Modu Sürü Duyuruldu: WASD ile Oynanan LoL mü?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 15:00

Riot Games dünyayı sallayan League of Legends için yeni oyun modunu duyurdu. League of Legends'ın yeni oyun modu 'Sürü' son yılların popüler yapımlarından Vampire Survivors ile de hayli benzerlik taşıyor.

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Riot Games yeni League of Legends modu Sürü ile bambaşka bir oyun deneyimi vadediyor.

Riot Games yeni League of Legends modu Sürü ile bambaşka bir oyun deneyimi vadediyor.

Duyurulan Sürü moduyla birlikte League of Legends üzerine bir Vampire Survivors kostümü giyiyor desek yeridir zira yeni oyun modumuzda üzerimize akın akın gelen düşmanlara karşı mücadele veriyor olacağız.

Peki Sürü modu oyunculara neler vadediyor?

Peki yeni oyun modu Sürü ne zaman çıkacak?

Peki yeni oyun modu Sürü ne zaman çıkacak?

Şimdiden merakla beklenen yeni oyun modu Sürü 17 Temmuz günü 14.14 yamasıyla birlikte karşımızda olacak. Bu yamayla birlikte yeni oyun modunun yanısıra yeni şampiyonumuz Aurora'ya da kavuşacağız.

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