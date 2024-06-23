League of Legends Yeni Oyun Modu Sürü Duyuruldu: WASD ile Oynanan LoL mü?
League of Legends Yeni Oyun Modu Sürü Duyuruldu: WASD ile Oynanan LoL mü?
Riot Games dünyayı sallayan League of Legends için yeni oyun modunu duyurdu. League of Legends'ın yeni oyun modu 'Sürü' son yılların popüler yapımlarından Vampire Survivors ile de hayli benzerlik taşıyor.
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Riot Games yeni League of Legends modu Sürü ile bambaşka bir oyun deneyimi vadediyor.
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Peki Sürü modu oyunculara neler vadediyor?
Peki yeni oyun modu Sürü ne zaman çıkacak?
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