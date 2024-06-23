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Steam Fiyatı 980 TL'yi Aşan Keyifli RPG Oyunu GOG'da Tamamen Ücretsiz

Steam Fiyatı 980 TL'yi Aşan Keyifli RPG Oyunu GOG'da Tamamen Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 11:56

Kütüphaneleri doldurmaya tam gaz devam! Steam fiyatı 30 dolar, yani 980 TL'yi aşan keyifli bir RPG oyunu GOG'da kısa süre için tamamen ücretsiz oldu.

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Oyun dünyasının meşhur stüdyolarından CD Projekt Red ile aynı çatı altında bulunan GOG özellikle nostalji değeri yüksek oyunlarıyla öne çıkıyor.

Oyun dünyasının meşhur stüdyolarından CD Projekt Red ile aynı çatı altında bulunan GOG özellikle nostalji değeri yüksek oyunlarıyla öne çıkıyor.

İsmini 'Good old games' kalıbının kısaltmasından alan GOG oyunculara hem nostaljik hem modern oyunları uygun fiyatlarla sunuyor. İşin bir diğer artısı da platformun zaman zaman bedava oyunlarla da karşımıza çıkması.

GOG bu kez de Steam'de 30 dolar, yani yaklaşık 980 TL'lik fiyat etiketine sahip Shadows: Awakening'i kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.

Peki Shadows Awakening'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki Shadows Awakening'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Buraya tıklayarak veya GOG'un anasayfasının biraz altlarında oyunumuz için ayrılan alanı bulun ve 'Go to Giveaway' butonuna tıklayın. Hemen ardından 'Add to Library' diyerek oyunu kalıcı olarak GOG kütüphanenize ekleyip, dilediğiniz zaman indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Elbette tüm bunlar için bir GOG hesabına ihtiyacınız olacağını da hatırlatalım.

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