Steam Fiyatı 980 TL'yi Aşan Keyifli RPG Oyunu GOG'da Tamamen Ücretsiz
Steam Fiyatı 980 TL'yi Aşan Keyifli RPG Oyunu GOG'da Tamamen Ücretsiz
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Oyun dünyasının meşhur stüdyolarından CD Projekt Red ile aynı çatı altında bulunan GOG özellikle nostalji değeri yüksek oyunlarıyla öne çıkıyor.
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GOG bu kez de Steam'de 30 dolar, yani yaklaşık 980 TL'lik fiyat etiketine sahip Shadows: Awakening'i kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.
Peki Shadows Awakening'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?
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