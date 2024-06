Steam Fiyatı 980 TL'yi Aşan Keyifli RPG Oyunu GOG'da Tamamen Ücretsiz

Buraya tıklayarak veya GOG'un anasayfasının biraz altlarında oyunumuz için ayrılan alanı bulun ve 'Go to Giveaway' butonuna tıklayın. Hemen ardından 'Add to Library' diyerek oyunu kalıcı olarak GOG kütüphanenize ekleyip, dilediğiniz zaman indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Elbette tüm bunlar için bir GOG hesabına ihtiyacınız olacağını da hatırlatalım.