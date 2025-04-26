Taner Ölmez Kimdir? Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez Kimdir? Evli mi? Taner Ölmez Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

'Ben ilk fitili ateşledim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay'la de konuşuruz' dedim. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa belki bir gün olur. Hayırlısı, olursa ne ala'

'Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum. Mutfakta çok aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum. Buraya gelmeden önce akşam yemeklerini hazırladım, evden öyle çıktım. Niye boşanayım ben kendimden? Gayet makul yani'

'Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.'

'Ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur'