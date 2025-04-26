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Taner Ölmez Kimdir? Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez Kimdir? Evli mi? Taner Ölmez Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Taner Ölmez Kimdir? Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez Kimdir? Evli mi? Taner Ölmez Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 17:48

Son olarak Deha dizisinde Cesur karakterine hayat veren, enerjisi ve samimiyetiyle herkesin gönlünde taht kuran Taner Ölmez, Medcezir'deki Mert performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğu kadar mütevazı kişiliğiyle de dikkat çeken Taner Ölmez'in kariyer yolculuğundan, aile yaşantısına ve aldığı ödüllere kadar hakkında merak edilen her detayı sizler için bir araya getirdik!

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Taner Ölmez Kimdir?

Taner Ölmez Kimdir?

Türk televizyon dünyasının en sevilen yüzlerinden biri haline gelen Taner Ölmez, hem oyunculuğu hem de samimi kişiliğiyle gönülleri fethetmeyi başardı. 'Medcezir' dizisinde Mert karakteriyle tanıdığımız Ölmez, 'Mucize Doktor' ile kariyerinin zirvesine çıktı. Gerek ekrandaki doğal performansıyla, gerekse müzik tutkusu ve mütevazı tavırlarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Taner Ölmez Kaç Yaşında?

Taner Ölmez Kaç Yaşında?

9 Ağustos 1986 doğumlu olan Taner Ölmez, 38 yaşında. Her daim genç enerjisi ve samimi gülümsemesiyle ekranlarda yer alsa da, sahne arkasında da olgun ve çalışkan tavrıyla öne çıkıyor.

Taner Ölmez Nereli?

Taner Ölmez Nereli?

İstanbul’da doğup büyüyen Taner Ölmez'in kökleri Tunceli'ye dayanıyor.

Taner Ölmez Kariyer Başlangıcı

Taner Ölmez Kariyer Başlangıcı

Taner Ölmez'in yıldızı, 2009 yılında 'Kül ve Ateş' dizisiyle parlamaya başladı. Ancak asıl çıkışını, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Şehzade Mehmet rolüyle yakaladı. Bu performansı, ona kapıları bir anda açtı. Ardından 'Medcezir' dizisindeki Mert karakteriyle Türkiye'nin sevgilisi oldu. Her rolünde izleyiciye “Ben buradayım!” dedirten Taner, kariyer basamaklarını hızlı ve sağlam adımlarla tırmandı.

Taner Ölmez Özel Hayatı

Taner Ölmez Özel Hayatı

Sahnedeki başarısının yanı sıra özel hayatında da oldukça mutlu bir tablo çizen Taner Ölmez, kendisi gibi sanatçı olan Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu evliliğinden iki çocukları bulunuyor. Taner Ölmez’in özel hayatı, gösterişten uzak, sıcak ve samimi duruşuyla takdir topluyor. Magazin basınında sık sık 'örnek çift' olarak gösteriliyorlar.

Ayrıca Taner'in bir diğer tutkusu da müzik. 'Barabar' adlı grubun solisti olan Taner Ölmez, sahnelerde de hayranlarıyla buluşuyor. Şarkı söylerken sergilediği duygusal performanslar, ona bambaşka bir hayran kitlesi daha kazandırmış durumda.

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Taner Ölmez Öne Çıkan Açıklamalar

Taner Ölmez Öne Çıkan Açıklamalar

'Ben ilk fitili ateşledim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay'la de konuşuruz' dedim. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa belki bir gün olur. Hayırlısı, olursa ne ala'

'Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum. Mutfakta çok aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum. Buraya gelmeden önce akşam yemeklerini hazırladım, evden öyle çıktım. Niye boşanayım ben kendimden? Gayet makul yani'

'Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.'

'Ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur'

Taner Ölmez Yer Aldığı Diziler

Taner Ölmez Yer Aldığı Diziler

  • 2007 – Büyük Buluşma – Sami

  • 2009 – Kül ve Ateş – Hayati

  • 2009-2010 – Kapalıçarşı – Gıyabettin

  • 2010 – Aşk ve Ceza – Yavuz Moran (gençliği)

  • 2011 – İstanbul’un Altınları – Mustafa

  • 2012 – Çıplak Gerçek – Deniz

  • 2012-2013 – Kayıp Şehir – Sadık

  • 2013 – Tatar Ramazan – Çoban Ahmet

  • 2013-2015 – Medcezir – Mert Asım Serez

  • 2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem – Genç Osman

  • 2017 – Yüz Yüze – Aleko

  • 2019-2021 – Mucize Doktor – Ali Vefa

  • 2019 – Kadın – (Konuk oyuncu)

  • 2024-2025 – Deha – Cesur Karan

Dijital Projeleri

  • 2018 – Dudullu Postası – Tayfur

  • 2019 – İçten Sesler Korosu – Ayaz

  • 2020 – Hakan: Muhafız – Burak

  • 2022 – Alef: Mâl-i Hülya – Çınar Demir

  • 2023 – Yaratılan – Ziya

Taner Ölmez Yer Aldığı Filmler

Taner Ölmez Yer Aldığı Filmler

  • 2012 – Uzun Hikâye – Celal

  • 2017 – Kırık Kalpler Bankası – Osman

  • 2018 – Gerçek Kesit: Manyak – Halıcı Müşterisi

  • 2018 – Müslüm – Ahmet Akbaş

  • 2018 – Zor Yol – Otostopçu

  • 2024 – Hayatla Barış – Barış Telli

  • Yakında – Chaplin Dörtlüsü

Taner Ölmez Güncel Projeleri

Taner Ölmez Güncel Projeleri

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan“Deha” adlı dizide “Cesur” karakterini canlandıran Taner Ölmez, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Taner Ölmez Ödülleri ve Adaylıkları

Taner Ölmez Ödülleri ve Adaylıkları

  • Kazandığı Ödüller

  • 2014 – 18. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu (Katil Joe)

  • 2019 – 7. Elle Stil Ödülleri – Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu (Mucize Doktor)

  • 2020 – 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri – Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu

  • 2020 – Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2020 – 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2020 – Premios PRODU (Latin Amerika) – Yabancı Dilde En İyi Aktör

  • 2020 – 6. Altın 61 Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021 – Sinemaport Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu

  • 2021 – IEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

  • 2021 – 3. Kristal Geyik Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Adaylıkları

  • 2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

  • 2020 – 6. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2020 – 7. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2020 – Uluslararası İzmir Film Festivali – En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2021 – 9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri – En İyi TV Erkek Oyuncu

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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