Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Oyun Bedava Oluyor
Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Oyun Bedava Oluyor
Epic Games Store'un bedavaları tam gaz devam ederken bu hafta perşembe günü bedava verilecek oyunumuz da ortaya çıktı. Oyuncuları Steam fiyatı 400 TL'yi aşan keyifli bir yapım bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store sağ olsun kütüphanelerimizi harika oyunlarla doldurmaya devam ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 400 TL'yi aşan Sunless Skies: Sovereign Edition olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın