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Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Oyun Bedava Oluyor

Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Oyun Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 10:38

Epic Games Store'un bedavaları tam gaz devam ederken bu hafta perşembe günü bedava verilecek oyunumuz da ortaya çıktı. Oyuncuları Steam fiyatı 400 TL'yi aşan keyifli bir yapım bekliyor.

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Epic Games Store sağ olsun kütüphanelerimizi harika oyunlarla doldurmaya devam ediyoruz.

Epic Games Store sağ olsun kütüphanelerimizi harika oyunlarla doldurmaya devam ediyoruz.

Her hafta perşembe günleri karşımıza yepyeni bedava oyunlarla çıkan Epic Games Store kimi zaman verdiği büyük AAA oyunlarla da yüzlerimizi güldürüyor.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 400 TL'yi aşan Sunless Skies: Sovereign Edition olacak.

Sıradaki bedava oyunumuzu bekleyene kadar geçtiğimiz haftanın bedavasını kapmak için de hala zamanınız var!

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