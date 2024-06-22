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Oyun Dünyasının Kötü Çocukları: Video Oyunlarındaki En Havalı Kötü Karakterler!

Oyun Dünyasının Kötü Çocukları: Video Oyunlarındaki En Havalı Kötü Karakterler!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:01

Video oyunlarındaki en havalı kötü karakterleri listeledik!

DİKKAT: Aşağıda bulunan listede bazı oyunlardan spoilerler yer almaktadır.

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10. Arkham Knight - Batman Arkham Knight

10. Arkham Knight - Batman Arkham Knight

2015 yılında piyasaya sürülen Batman Arkham Knight, oyuncular tarafından beğenilen bir oyun olmuştu. Grafikleri, hikâyesi ve sunduğu atmosfer ile iyi bir deneyim sunmayı başarmıştı. Tüm bunların yanında sağlam bir kötü karaktere de sahipti. Bir anda Batman'in karşısında beliren ve onu zorlu durumlar içerisinde bırakan Arkham Knight, serinin en havalı kötü karakterlerinden birisi olmuştu.

9. Vaas - Far Cry 3

9. Vaas - Far Cry 3

Far Cry 3'ün pazarlama stratejilerinden birisi kötü karakteri olmuştu. Oyun çıkmadan önce her yerde Vaas ile ilgili detaylar ve videolar görüyorduk. Hatta Vaas için bir mini dizi bile çekilmişti. Kafayı bozmuş bu karakter, oyunun belirli kısımlarında karşımıza çıkıyordu. Oldukça havalı bir kötü karakter olan Vaas, bir o kadar da tehlikeliydi.

8. Venom - Marvel's Spider-Man 2

8. Venom - Marvel's Spider-Man 2

Spider-Man'in en büyük düşmanlarından birisi olan Venom, oyunlarla veya filmlerle içli dışlı olan herkesin ismini duyduğu bir karakter. Oyun dünyasında Venom'u en iyi şekilde işleyen oyun da Marvel's Spider-Man 2 olmuştu. Korkutucu ve acımasız bir yapısı olan Venom, bir o kadar da havalı bir karakter.

7. Joker - Batman Arkham Serisi

7. Joker - Batman Arkham Serisi

7'den 70'e herkesin adını duyduğu Joker, Batman'in en büyük korkularından birisi. Akılalmaz planları ve taktikleri ile Batman'e gerilim dolu maceralar yaratan bu karakteri listeye almasaydık, ayıp etmiş olurduk.

6. Albert Wesker - Resident Evil

6. Albert Wesker - Resident Evil

Resident Evil serisinin kötü karakterlerinden birisi olan Albert Wesker, karizması ve zekası ile akıllara kazınmıştı. Serinin birçok kötü karakteri bulunsa da Albert Wesker'ın bu karakterlerden en havalısı olduğunu söyleyebiliriz.

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5. Haytham Kenway - Assassin's Creed 3

5. Haytham Kenway - Assassin's Creed 3

Assassin's Creed 3'ün kötü karakteri olan Haytham Kenway, gerek konuşması, gerek hareketleri, gerekse aklı ile oyun dünyasının en havalı karakterlerinden birisi.

4. Raul Menendez - Call of Duty: Black Ops 2

4. Raul Menendez - Call of Duty: Black Ops 2

Call of Duty: Black Ops 2'nin ana karakteri olan Menendez, Call of Duty serisinin en sağlam ve en havalı kötü karakterlerinden birisi. Oyun esnasında bu karakterin evrimini ve güçlenişine de şahit oluyorsunuz.

3. Baldur - God of War

3. Baldur - God of War

God of War serisinin 2018 yılında çıkardığı devam oyunu, birçok oyuncunun favorisi konumunda. Bu yapımda karşımıza çıkan ve çoğu oyuncunun ağzını açık bırakan Baldur için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Serideki en sürpriz ve en havalı karakterlerden birisiydi.

2. Sephirot - Final Fantasy 7

2. Sephirot - Final Fantasy 7

Final Fantasy 7'nin ana kötüsü olan Sephirot, savaş becerileri, karizması ve aklı ile oyun dünyasında ikonikleşmiş bir kötü karakter. Final Fantasy 7'yi neredeyse kendi başına sırtlayan bu karakter, sağlam olduğu kadar havalı da.

1. Vergil - Devil May Cry

1. Vergil - Devil May Cry

Devil May Cry denince akla gelen ilk isimlerden olan Vergil, gelmiş geçmiş en havalı karakterlerden birisi olabilir. Kılıcı ile yaptığı estetik hareketler, savaş bilgisi, karizması ve zekası, onu oldukça sağlam bir kötü karakter yapmaya yetiyor.

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