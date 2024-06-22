Oyun Dünyasının Kötü Çocukları: Video Oyunlarındaki En Havalı Kötü Karakterler!

Spider-Man'in en büyük düşmanlarından birisi olan Venom, oyunlarla veya filmlerle içli dışlı olan herkesin ismini duyduğu bir karakter. Oyun dünyasında Venom'u en iyi şekilde işleyen oyun da Marvel's Spider-Man 2 olmuştu. Korkutucu ve acımasız bir yapısı olan Venom, bir o kadar da havalı bir karakter.