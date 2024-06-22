Oyun Dünyasının Kötü Çocukları: Video Oyunlarındaki En Havalı Kötü Karakterler!
Oyun Dünyasının Kötü Çocukları: Video Oyunlarındaki En Havalı Kötü Karakterler!
Video oyunlarındaki en havalı kötü karakterleri listeledik!
DİKKAT: Aşağıda bulunan listede bazı oyunlardan spoilerler yer almaktadır.
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10. Arkham Knight - Batman Arkham Knight
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9. Vaas - Far Cry 3
8. Venom - Marvel's Spider-Man 2
7. Joker - Batman Arkham Serisi
6. Albert Wesker - Resident Evil
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5. Haytham Kenway - Assassin's Creed 3
4. Raul Menendez - Call of Duty: Black Ops 2
3. Baldur - God of War
2. Sephirot - Final Fantasy 7
1. Vergil - Devil May Cry
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