CS 1.6 Oynamak İçin Nehir Kenarına Full Sistem Kuran Ekibin Kıskançlıktan Çatlatan Oyun Keyfi
CS 1.6 Oynamak İçin Nehir Kenarına Full Sistem Kuran Ekibin Kıskançlıktan Çatlatan Oyun Keyfi
Kim demiş oyucular evden dışarı çıkmıyor diye? Özbekistan'da bir grup arkadaş eşsiz bir manzara eşliğinde CS 1.6 oynamak için tüm sistemlerini göl kıyısına taşıyınca ortaya kıskandıran görüntüler çıktı.
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Bu zamana dek oyun oynadığınız en garip yer neresiydi?
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Özbekistan'da bir grup arkadaşa da anneleri "çık biraz dışarda oyna" demiş olacak ki ekip müthiş bir çözüm bularak tüm ekipmanlarını eşsiz bir manzaraya taşımış!
Ne yalan söyleyelim biz oyuncular olarak bu ekibi biraz kıskandık.
Peki siz oyuncuların doğayla iç içe CS 1.6 maçını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara!
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