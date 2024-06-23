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CS 1.6 Oynamak İçin Nehir Kenarına Full Sistem Kuran Ekibin Kıskançlıktan Çatlatan Oyun Keyfi

CS 1.6 Oynamak İçin Nehir Kenarına Full Sistem Kuran Ekibin Kıskançlıktan Çatlatan Oyun Keyfi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:05

Kim demiş oyucular evden dışarı çıkmıyor diye? Özbekistan'da bir grup arkadaş eşsiz bir manzara eşliğinde CS 1.6 oynamak için tüm sistemlerini göl kıyısına taşıyınca ortaya kıskandıran görüntüler çıktı.

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Bu zamana dek oyun oynadığınız en garip yer neresiydi?

Bu zamana dek oyun oynadığınız en garip yer neresiydi?

Tamam kabul, taşınabilir cihazlar oyun oynama işine mekan anlamında level atlatmamızı sağlamış olsalar da birileri hala çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Özbekistan'da bir grup arkadaşa da anneleri "çık biraz dışarda oyna" demiş olacak ki ekip müthiş bir çözüm bularak tüm ekipmanlarını eşsiz bir manzaraya taşımış!

Aslına bakarsanız ekibin ilk "dışarıda oyun" deneyimi bu da değil.

Ne yalan söyleyelim biz oyuncular olarak bu ekibi biraz kıskandık.

Ne yalan söyleyelim biz oyuncular olarak bu ekibi biraz kıskandık.
twitter.com

Peki siz oyuncuların doğayla iç içe CS 1.6 maçını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara!

Peki siz oyuncuların doğayla iç içe CS 1.6 maçını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara!
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