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CS Oynamak İçin Dağa Çıkan Grubun Keyfine Hayran Kalacaksınız

CS Oynamak İçin Dağa Çıkan Grubun Keyfine Hayran Kalacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 13:01

Biz daha herkesi kendi evinde PC başına geçiremezken bir grup oyuncunun Counter-Strike oynamak için müthiş manzaralı bir dağa çıktığı görüntüler herkesi kıskandırdı.

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Oyun oynadığınız en garip yer nereydi? Cevap ne olursa olsun bu ekibin yanına yanaşabileceğini sanmıyoruz.

Oyun oynadığınız en garip yer nereydi? Cevap ne olursa olsun bu ekibin yanına yanaşabileceğini sanmıyoruz.

Efsanevi bir LAN partisine imza atmak için müthiş manzarasıyla büyüleyen bir dağın eteğini seçen oyuncular hepimizi biraz kıskandırdı.

Ancak olay bu noktaya gelmeden önce meşakkatli bir hazırlık aşamasından da geçti elbette.

Ancak olay bu noktaya gelmeden önce meşakkatli bir hazırlık aşamasından da geçti elbette.

Tüm PC sistemlerini, jeneratörlerini ve tüketecekleri malzemeleri yanlarına alan ekip arazi araçlarıyla alana ulaştı.

Bu keyif için tüm bu zahmete değer mi yorum sizin ancak ortaya çıkan görüntü çoğu oyuncunun hayallerini süsleyen cinsten oldu.

Bu keyif için tüm bu zahmete değer mi yorum sizin ancak ortaya çıkan görüntü çoğu oyuncunun hayallerini süsleyen cinsten oldu.

Kurulumların tamamlanmasıyla güneşin batmasını beklemeye başlayan ekip sonrasında ise oyunun başına geçti.

Tüm bu çabanın sonunda ise ortaya bu görüntüler çıktı. 👇

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