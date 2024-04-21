CS Oynamak İçin Dağa Çıkan Grubun Keyfine Hayran Kalacaksınız
CS Oynamak İçin Dağa Çıkan Grubun Keyfine Hayran Kalacaksınız
Biz daha herkesi kendi evinde PC başına geçiremezken bir grup oyuncunun Counter-Strike oynamak için müthiş manzaralı bir dağa çıktığı görüntüler herkesi kıskandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyun oynadığınız en garip yer nereydi? Cevap ne olursa olsun bu ekibin yanına yanaşabileceğini sanmıyoruz.
Ancak olay bu noktaya gelmeden önce meşakkatli bir hazırlık aşamasından da geçti elbette.
Bu keyif için tüm bu zahmete değer mi yorum sizin ancak ortaya çıkan görüntü çoğu oyuncunun hayallerini süsleyen cinsten oldu.
Tüm bu çabanın sonunda ise ortaya bu görüntüler çıktı. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın