Bir Mazoşistin Anatomisinden Oyun Yüzünden Başkasından Çocuk Yapana Haftanın En Komik Steam Yorumları
Bir Mazoşistin Anatomisinden Oyun Yüzünden Başkasından Çocuk Yapana Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da oyunlarla ilgili hislerini mizahla harmanlayarak hepimizi güldürmeyi başardılar. Hazırsanız gelin haftanın en komik Steam yorumlarına birlikte bir göz atalım.
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353 saat boyunca ekran başında sinir krizleri eşliğinde oturan birini düşünseniz. 😅
Bir mazoşistin anatomisi...
Ben Eren Elmalı olsam bu yoruma biraz içerlerdim.
Her türlü kardasın be kanka, boşver.
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Oyun iadesi yaparken tüm hayatı sorgulamak ve işi +18 oyun satın alma motivasyonu kazanarak noktalamak. Enteresan bir yolculuktu.
Bu yorumda yalnızca hüzün var...
Oynayamamış hali 900 saat bu arada.
O ondan değildir ya.
Biz de yerlisiyiz canım, haftaya görüşmek üzere!
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