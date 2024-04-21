Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bir Mazoşistin Anatomisinden Oyun Yüzünden Başkasından Çocuk Yapana Haftanın En Komik Steam Yorumları

Bir Mazoşistin Anatomisinden Oyun Yüzünden Başkasından Çocuk Yapana Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 12:06

Oyuncular bu hafta da oyunlarla ilgili hislerini mizahla harmanlayarak hepimizi güldürmeyi başardılar. Hazırsanız gelin haftanın en komik Steam yorumlarına birlikte bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

353 saat boyunca ekran başında sinir krizleri eşliğinde oturan birini düşünseniz. 😅

353 saat boyunca ekran başında sinir krizleri eşliğinde oturan birini düşünseniz. 😅

Oyun: Forza Horizon 5

Bir mazoşistin anatomisi...

Bir mazoşistin anatomisi...

Oyun: Age of Empires II: Definitive Edition

Ben Eren Elmalı olsam bu yoruma biraz içerlerdim.

Ben Eren Elmalı olsam bu yoruma biraz içerlerdim.

Oyun: EA Sports FC 24

Her türlü kardasın be kanka, boşver.

Her türlü kardasın be kanka, boşver.

Oyun: Project Zomboid

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyun iadesi yaparken tüm hayatı sorgulamak ve işi +18 oyun satın alma motivasyonu kazanarak noktalamak. Enteresan bir yolculuktu.

Oyun iadesi yaparken tüm hayatı sorgulamak ve işi +18 oyun satın alma motivasyonu kazanarak noktalamak. Enteresan bir yolculuktu.

Oyun: Escape the Backrooms

Bu yorumda yalnızca hüzün var...

Bu yorumda yalnızca hüzün var...

Oyun: Stardew Valley

Oynayamamış hali 900 saat bu arada.

Oynayamamış hali 900 saat bu arada.

Oyun: RimWorld

O ondan değildir ya.

O ondan değildir ya.

Oyun: Mount&Blade II: Bannerlord

Biz de yerlisiyiz canım, haftaya görüşmek üzere!

Biz de yerlisiyiz canım, haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Baldur's Gate 3

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın