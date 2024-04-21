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Larian Studios İki Farklı Oyun Geliştiriyor: Baldur's Gate Değil!

Larian Studios İki Farklı Oyun Geliştiriyor: Baldur's Gate Değil!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 11:01

Geçtiğimiz günlerde yeni bir Baldur's Gate oyunu için stüdyolar ile görüşüldüğü açıklanmış, ancak bu stüdyolardan birisinin Larian olmadığı söylenmişti. Zaten Larian yetkilileri de artık yeni bir Baldur's Gate oyunu yapmayacaklarını açıklamıştı. İşte bu gelişmelerden sonra ise stüdyonun henüz duyurmadığı iki farklı IP üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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Larian Studios artık Baldur's Gate oyunu yapmayacak.

Larian Studios artık Baldur's Gate oyunu yapmayacak.

Stüdyo, oldukça kesin bir dille artık farklı maceralara yoğunlaşmak istediklerini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra gelecek yeni bir Baldur's Gate 3 yamasında ise iki yeni IP üzerinde çalıştıklarını söyleyen Larian kurucusu Swen Vincke, şimdiye kadar yaptıkları en iyi iş olacağını belirtiyor.

Açıklamaya göre Baldur's Gate 3 ek paketi veya Baldur's Gate 4 olmayacak.

Açıklamaya göre Baldur's Gate 3 ek paketi veya Baldur's Gate 4 olmayacak.

Tamamen yeni IP'ler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Swen Vincke, henüz duyuru için çok erken olduğunu ve tasarım aşamasının devam ettiğini aktardı. Fakt bir diğer yandan Baldur's Gate 3'e yeni güncellemeler getireceklerinin de altını çiziyor.

2 yeni oyun için şimdiden beklentiler yüksek.

2 yeni oyun için şimdiden beklentiler yüksek.

Özellikle sosyal medya tarafında şimdiden söylentiler ve iddialar ortaya atılmaya başlandı bile. Kulağa en gerçekçi gelen iddia ise Divinity: Original Sin 3 oldu. Bazı kullanıcılar ise daha önce hiç duyurulmamış bir markanın oyunu olacağını belirtiyor.

Ne olursa olsun herkesin güveni tam!

Ne olursa olsun herkesin güveni tam!

Baldur's Gate 3 ile çıtayı resmen arşa çıkartan Larian Studios'a oyuncuların güveni tam. Gelecekte duyuracakları bu 2 farklı projenin şimdiden çok iyi olacağı ve oyun tarihine damga vuracağı konuşulmaya başlandı bile.

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