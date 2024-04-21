Larian Studios İki Farklı Oyun Geliştiriyor: Baldur's Gate Değil!

Geçtiğimiz günlerde yeni bir Baldur's Gate oyunu için stüdyolar ile görüşüldüğü açıklanmış, ancak bu stüdyolardan birisinin Larian olmadığı söylenmişti. Zaten Larian yetkilileri de artık yeni bir Baldur's Gate oyunu yapmayacaklarını açıklamıştı. İşte bu gelişmelerden sonra ise stüdyonun henüz duyurmadığı iki farklı IP üzerinde çalıştığı söyleniyor.