Larian Studios İki Farklı Oyun Geliştiriyor: Baldur's Gate Değil!
Larian Studios İki Farklı Oyun Geliştiriyor: Baldur's Gate Değil!
Geçtiğimiz günlerde yeni bir Baldur's Gate oyunu için stüdyolar ile görüşüldüğü açıklanmış, ancak bu stüdyolardan birisinin Larian olmadığı söylenmişti. Zaten Larian yetkilileri de artık yeni bir Baldur's Gate oyunu yapmayacaklarını açıklamıştı. İşte bu gelişmelerden sonra ise stüdyonun henüz duyurmadığı iki farklı IP üzerinde çalıştığı söyleniyor.
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Larian Studios artık Baldur's Gate oyunu yapmayacak.
Açıklamaya göre Baldur's Gate 3 ek paketi veya Baldur's Gate 4 olmayacak.
2 yeni oyun için şimdiden beklentiler yüksek.
Ne olursa olsun herkesin güveni tam!
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