Call of Duty oyunlarının ilk günden Game Pass sistemine eklenmesi her ne kadar oyuncular için iyi bir durum olsa da yayıncılar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bunun sebebi ise tabii ki oyun satışları. Serinin en kötü oyunu olarak nitelendirilen Modern Warfare 3 bile 20 milyon satış barajını geçmeyi başarmıştı. Call of Duty oyunlarının Game Pass'e gelmesi de doğal olarak satışların düşmesi anlamına gelecek.