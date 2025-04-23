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TRT 1'in Final Yapan Dizisinden Canlı Yayındaki Depreme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT 1'in Final Yapan Dizisinden Canlı Yayındaki Depreme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2025 - 00:27

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

23 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Birsen Altuntaş, TRT 1'in sevilen dizisinin de ekranlara veda edeceğini yazdı.

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CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.

CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.

Deprem uzmanlarının açıklamaları iyimser ve kötümser uzmanlar başlıklarıyla açıklandı.

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Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.

Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.

Toygar, kıyafetinden dolayı Esra Erol'dan canlı yayında özür dilerken ailesini güvenli bir alana götürdüğünü açıkladı.

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AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.

AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.

Sunucu Nur Viral ise depreme Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının canlı yayınında yakalandı.

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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.

Yaptığı parodilerle tanınan Nahid Abbaszade bu kez rotasını Uzak Şehir dizisine çevirdi.

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İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.

İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.

Kızıl Goncalar'da 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Avcı dizideki performansıyla birçok kez dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün CNBC-e ekranlarında yayınlanan Art-e programına konuk oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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