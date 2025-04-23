TRT 1'in Final Yapan Dizisinden Canlı Yayındaki Depreme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Televizyon dizilerinin akıbeti yavaş yavaş belirlenmeye başladı.
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CNN Türk, deprem uzmanlarının açıklamalarını bambaşka bir yöntemle ekrana getirdi.
Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.
AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.
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İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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