Daha İyi Özetlenemezdi: Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'in 1 Dakikalık Parodisi Kullanıcıları Kırdı Geçirdi!
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir kısa sürede seyirciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Her hafta izleyici kitlesini büyüten aşiret dizisi sosyal medyada da sıkça trendler arasına girdi. Nahid Abbaszade ise ekranların iddialı yapımına dair çok eğlenceli bir paylaşım yaptı. Uzak Şehir'in 1 dakikalık parodisi adeta viral oldu.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.
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Yaptığı parodilerle tanınan Nahid Abbaszade bu kez rotasını Uzak Şehir dizisine çevirdi.
İşte dizinin özeti tadında 1 dakikalık Uzak Şehir parodisi:
Gelin kullanıcılardan gelen yorumları da görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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