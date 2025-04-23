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Daha İyi Özetlenemezdi: Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'in 1 Dakikalık Parodisi Kullanıcıları Kırdı Geçirdi!

Daha İyi Özetlenemezdi: Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'in 1 Dakikalık Parodisi Kullanıcıları Kırdı Geçirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 10:46

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir kısa sürede seyirciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Her hafta izleyici kitlesini büyüten aşiret dizisi sosyal medyada da sıkça trendler arasına girdi. Nahid Abbaszade ise ekranların iddialı yapımına dair çok eğlenceli bir paylaşım yaptı. Uzak Şehir'in 1 dakikalık parodisi adeta viral oldu.

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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir bu sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.

Uzun yıllardır aşiret dizisi özleyenlere ilaç gibi gelen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girip rakiplerine nefes aldırmayan Uzak Şehir üst üste reyting rekorları da kırdı.

Yaptığı parodilerle tanınan Nahid Abbaszade bu kez rotasını Uzak Şehir dizisine çevirdi.

Yaptığı parodilerle tanınan Nahid Abbaszade bu kez rotasını Uzak Şehir dizisine çevirdi.

Dizinin her karakterini videosuna yansıtan Abbaszade'nin 1 dakikalık Uzak Şehir parodisi sosyal medyada viral oldu. Paylaşımı görenler bir hayli eğlenirken birçok yorumda bulundu.

İşte dizinin özeti tadında 1 dakikalık Uzak Şehir parodisi:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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