Kılıçları Kuşanın! Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Açıklandı
Kılıçları Kuşanın! Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Açıklandı
Geçtiğimiz günlerde gizemli bir paylaşımla hepimizi Kingdom Come: Deliverance 2 için heyecanlandıran Warhorse'un sıradaki oyununun Kingdom Come: Deliverance 2 olacağı IGN'in yanlışlıkla yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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2018 yılında çıkan Kingdom Come: Deliverance kendine kısa sürede sadık bir oyuncu kitlesi edinmeyi başarmıştı.
Oyunun geliştiricisi Warhorse Studios geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla yeni oyunları için tartışmaların fitilini ateşlemişti.
Kingdom Come: Deliverance 2'nin çıkış tarihi IGN tarafından yanlışlıkla sızdırıldı!
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