Kılıçları Kuşanın! Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Açıklandı

At üstünde kim olduğunu bilmediğimiz bir karakter gördüğümüz görsel oyuncuları ikiye bölmüştü. Bir kısım oyuncular bunun Kingdom Come: Deliverance 2 olduğunu düşünürken diğer oyuncular ise stüdyodan yeni bir IP geleceğini düşünüyordu.