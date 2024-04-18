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Kılıçları Kuşanın! Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Açıklandı

Kılıçları Kuşanın! Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:13

Geçtiğimiz günlerde gizemli bir paylaşımla hepimizi Kingdom Come: Deliverance 2 için heyecanlandıran Warhorse'un sıradaki oyununun Kingdom Come: Deliverance 2 olacağı IGN'in yanlışlıkla yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

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2018 yılında çıkan Kingdom Come: Deliverance kendine kısa sürede sadık bir oyuncu kitlesi edinmeyi başarmıştı.

Oyunun geliştiricisi Warhorse Studios geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla yeni oyunları için tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Oyunun geliştiricisi Warhorse Studios geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla yeni oyunları için tartışmaların fitilini ateşlemişti.

At üstünde kim olduğunu bilmediğimiz bir karakter gördüğümüz görsel oyuncuları ikiye bölmüştü. Bir kısım oyuncular bunun Kingdom Come: Deliverance 2 olduğunu düşünürken diğer oyuncular ise stüdyodan yeni bir IP geleceğini düşünüyordu.

Kingdom Come: Deliverance 2'nin çıkış tarihi IGN tarafından yanlışlıkla sızdırıldı!

Kingdom Come: Deliverance 2'nin çıkış tarihi IGN tarafından yanlışlıkla sızdırıldı!

Henüz oyunun ne olacağı dahi bilinmiyorken IGN tarafından vaktinden önce yapılan bir paylaşımla Kingdom Come: Deliverance 2'nin geleceği doğrulandı. Oyun 2024 yılı içinde oyuncuların karşısına çıkacak. Oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

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